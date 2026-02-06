Gil Ofarims Dschungel-Show: So viel Kalkül steckt dahinter

Selten hat ein Promi-Kandidat von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" derart polarisiert wie Gil Ofarim. Aktuell schaut es so aus, als sei der Musiker auf dem besten Wege, das Dschungelcamp zu gewinnen. Doch kann ein Neustart ohne Aufarbeitung der Skandal-Vergangenheit funktionieren? Die AZ hat darüber mit einem PR-Profi gesprochen.

Gil Ofarim strahlt im Dschungelcamp, denn das Ticket ins Finale ist zum Greifen nah. Aber was kommt nach der Show auf den Skandal-Musiker zu?

Fassungslosigkeit, Boykott-Aufrufe und massive Kritik gegen RTL – Gil Ofarims Teilnahme am Dschungelcamp stellte bereits vor Start der Show ganz Boulevard-Deutschland auf den Kopf. Viele Promis und ehemalige Kandidaten zeigten sich bestürzt über die Show-Verpflichtung des einstigen Teenie-Stars. Kurz vor Start des Finalwochenendes sitzt der 43-Jährige noch immer am australischen Lagerfeuer. Könnte er trotz seiner skandalösen Vergangenheit die Krone gewinnen? Und was kommt auf ihn zu, wenn er wieder zurück in Deutschland ist?

Das ewige Schweigen: Fragwürdige Dschungel-Performance von Gil Ofarim

Mit Spannung blickte das gesamte Publikum von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf den Auftritt von Gil Ofarim. Die große Frage war: Wie wird er sich zu dem Eklat äußern, den er mit dem erfundenen Davidstern-Streit entfacht hatte? Inzwischen ist klar: Es wird keine Entschuldigung, Erklärung oder Schuldeingeständnis geben. Der gefallene Promi setzt stattdessen auf ominöse Andeutungen, dass mehr hinter der Geschichte stecke, als die Öffentlichkeit wisse. Bei direkter Konfrontation verweist er stetig auf eine Unterlassungserklärung, die er abgegeben habe.

Experte mit klarer Einschätzung: "Nicht glaubwürdig als echter Neuanfang"

Kann ein Neustart für Gil Ofarim gelingen, ohne dass er sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt? PR-Experte hat darauf eine klare Antwort: "Eher nicht." Dass sich der 43-Jährige nicht eindeutig äußere und stattdessen belanglose Themen anspreche, funktioniere kurzfristig im Dschungelcamp, aber: "Die Erwartung an ein echtes Statement bleibt und wenn es ausbleibt, bleiben auch die Zweifel. Rein mediendramaturgisch ist das wie ein Roman ohne Kapitel über den größten Konflikt – spannend für Talkshows, aber nicht glaubwürdig als echter Neuanfang."

PR-Profi und Medienexperte Ferris Bühler. © Thomas Buchwald

Wo ist die glaubhafte Reue? Bislang wirkt Ofarims Wandel für mich eher diffus. - PR-Profi Ferris Bühler über Gil Ofarim im Dschungelcamp

Einige Dschungelcamp-Mitstreiter von Gil Ofarim, wie Simone Ballack und Ariel Hediger, vermuten eine klare Strategie: eine durchinszenierte Heldenreise. Erst kam das große Schweigen, dann die übertriebene Coolness, woraufhin ein Tränenzusammenbruch und, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Sturz folgten. Nach seinem Unfall in der Dschungelprüfung vor wenigen Tagen scheint sich der Sohn von Abi Ofarim komplett gewandelt zu haben und geht vermehrt auf Konfrontation.

"Das alles ist bestes Dschungelcamp-Material", bewertet Ferris Bühler den bisherigen Auftritt. Dennoch bleibe die wichtigste Frage ungeklärt: "Wo ist die glaubhafte Reue? Bislang wirkt Ofarims Wandel für mich eher diffus. Es entsteht der Eindruck, dass er sich weniger aktiv mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, als vielmehr in eine narrative Rolle gerät, die medial besser funktioniert als ein nüchternes, klares 'Ich habe Fehler gemacht'. Unterm Strich sehen wir derzeit eher einen sauber inszenierten Fernseh-Heldenbogen als einen echten persönlichen Aufarbeitungsprozess."

Gil Ofarim gerät mit seinen Mitcampern immer wieder in Diskussionen um den Davidstern-Skandal. © RTL

Comeback nach dem Dschungelcamp: So stehen die Chancen für Gil Ofarim

Mit seiner Performance bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" spaltet Gil Ofarim das Publikum. Während die eine Seite fordert, dass ihm die Sendezeit gestrichen werden sollte, sieht ihn die andere Seite als geläutert und hofft auf einen Sieg. Könnte ihm das bei seiner Rückkehr nach Deutschland nützlich sein, um seine Karriere wieder in Fahrt zu bringen? Dazu erklärt der Medienexperte: "Diese Polarisierung ist zugleich Fluch und Treibstoff. Denn das Camp verschafft ihm wieder maximale Sichtbarkeit, und im Medienzirkus gilt nun einmal: Reibung erzeugt Reichweite. Talkshows, Podcasts und Boulevard greifen dankbar zu."

Doch für ein richtiges Comeback in der Branche braucht Ofarim Ferris Bühler zufolge mehr als nur die Schlagzeilen. "Solange er seine Vergangenheit nur vorsichtig umschifft, bleibt die große Erlösung aus. Ohne klare Aufarbeitung droht er weniger als Künstler mit zweiter Chance wahrgenommen zu werden, sondern als ewiger Problemfall im Dschungel-Gedächtnis zu bleiben. Kurz: Die Bühne ist riesig, aber ob daraus mehr wird als kurzfristiges Drama, liegt allein an ihm."

PR-Profi schätzt ein: Diese VIPs schaffen es ins Finale

Am Sonntag entscheidet sich, welcher Dschungelcamper die Krone und damit 100.000 Euro gewinnen wird. Welche VIPs haben aktuell die beste Chance, ins Finale zu kommen? Der PR-Experte hat eine eindeutige Prognose: "Gil Ofarim gehört für mich trotz oder gerade wegen der starken Polarisierung zu den wahrscheinlichsten Finalisten. Er steht emotional im Zentrum der Staffel, sorgt für Gesprächsstoff und bindet Aufmerksamkeit, was im Dschungelcamp ein entscheidender Faktor ist. Ebenfalls sehr gute Chancen rechne ich Simone Ballack aus. Sie wirkt stabil, durchsetzungsfähig und bodenständig. Als dritte Favoritin sehe ich Ariel. Sie polarisiert stark, ist laut, präsent und konfliktfreudig. Wer so viel Raum einnimmt, wird selten kurz vor dem Finale aussortiert."

Noch ist aber nichts in Stein gemeißelt. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann sich die Situation im Dschungelcamp schnell drehen und plötzlich stehen andere Promis im Fokus. Es bleibt also spannend, wer sich bis Sonntag durchsetzen kann.