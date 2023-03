Verwirrung um Charlène: Keine Geburtstagsgrüße für Fürst Albert

Wo steckt Fürstin Charlène von Monaco? Zum 65. Geburtstag ihres Ehemannes, Fürst Albert, erschien sie nicht mit ihrer Familie auf dem Balkon des Palastes. Auch auf Instagram bedachte sie Ihren Gatten nicht mit Glückwünschen.

Am Dienstag (14. März) feierte Fürst Albert von Monaco seinen 65. Geburtstag. Traditionell erschien er auf dem Balkon des monegassischen Palastes, um sich zu seinem Ehrentag gebührend feiern zu lassen. Mit dabei waren auch seine Kinder, die achtjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella. Doch an der Seite des Fürsten fehlte eine besondere Person – Ehefrau Fürstin Charlène.

Wo steckt Fürstin Charlène?

Die ehemalige Profi-Sportlerin verzichtete auf einen öffentlichen Auftritt zum Geburtstag von Albert, was nicht unbemerkt blieb. Einige Fans fragten sich in den Kommentaren auf Instagram, wo die Fürstin abgeblieben sei. Sogar auf Instagram hatte Charlène ihren Gatten nicht mit Glückwünschen bedacht. Zuletzt gratulierte sie auf ihrem Account ihren Kindern am 10. Dezember 2022 zum Geburtstag – seither herrscht eiserne Funkstille.

Bei ihren Followern dürfte die öffentliche Abstinenz erneut Sorgen hervorrufen, denn bereits vergangenes Jahr tauchte Charlène unter. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen hatte sie sich in einer Klinik in der Schweiz zurückgezogen. Das nährte auch Gerüchte um Eheprobleme beim monegassischen Fürstenpaar.

Palast zeigt Geburtstagsfotos mit Fürstin Charlène

Warum die 45-Jährige nicht an der Seite von Albert erschien, ist unklar. Jedoch hat der Palast inzwischen reagiert und Fotos veröffentlicht, die Charlène gemeinsam mit Albert und den Kindern zeigt. "Der Fürst aß mit seiner Familie und seiner Frau, H.S.H. Prinzessin Charlène und ihren Kindern, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella, zu Mittag", schreibt der Palast zu den Bildern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Am Abend seien Charlène und Albert von ihren Kindern ins Theater eingeladen worden, um das Stück "Die Hexe in der Besenkammer" zu schauen. Doch die Fotos dürften besorgte Fans wohl nicht beruhigen. Zwar ist die Fürstin mit einem Lächeln zu sehen, allerdings wirkt sie nach wie vor erschöpft.