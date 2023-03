Prinzessin Kate und Prinz William auf Wish bestellt: Gruselige Wachsfiguren sorgen für Lacher

Bei diesem Anblick wird Royal-Fans bestimmt ganz anders: In den sozialen Medien machen Bilder die Runde, die in einem polnischen Wachsfiguren-Kabinett aufgenommen wurden. Bei den Exponaten sind auch Prinz William und Prinzessin Kate ausgestellt, doch die horrorhafte Gestalten haben nur wenig mit dem britischen Thronfolger und seiner Gattin gemein.

Das sollen wirklich Prinz William und Prinzessin Kate darstellen? In den sozialen Medien sorgt ein Video für Furore, das zwei Horror-Gestalten im royalen Look zeigt. Dabei handelt es sich um Wachsfiguren aus einem Kabinett im polnischen Krakau. Im Netz ernten die modellierten Royals viele Lacher.

Viraler TikTok-Clip: Prinz William und Prinzessin Kate als gruselige Wachsfiguren

"Besuchen Sie mit mir das schlechteste Wachsmuseum in Polen", lautet die Beschreibung zu dem Clip auf der Plattform TikTok, der inzwischen über 13 Millionen mal angeschaut wurde. Prinz William und Prinzessin Kate werden in dem Video erst zuletzt gezeigt, vorher gibt es Promis wie DJ David Guetta, Sänger Michael Jackson und Boxer Mike Tysen zu sehen.

Fans amüsieren sich: "William und Kate sind auch auf ihrem eigenen Trip"

In den mehr als 30.000 Kommentaren machen sich zahlreiche TikTok-User über die Aufmachung des royalen Paares lustig. Tatsächlich ist die Ähnlichkeit zu William und Kate nur marginal, vor allem die Ehefrau des Thronfolgers ist kaum zu erkennen. "William und Kate sind auch auf ihrem eigenen Trip", schreibt ein Zuschauer dazu. Ein weiterer beschreibt das Aussehen des Prinzen gar als "Totenstarre".

Aber nicht nur die Royals, auch die Figuren der anderen VIPs, die in dem Video zu sehen sind, kommen nicht sonderlich gut weg. "Das Wachsmuseum von Wish", erklärt ein User und bezieht sich damit offenbar auf die Verkaufsplattform "Wish", dessen Produkte aufgrund mangelnder Qualität oft in der Kritik stehen.

Ob Prinz William und Prinzessin Kate schon von ihren gruseligen Wachsfiguren erfahren haben? Wenn ja, werden sie sich dazu höchstwahrscheinlich nicht öffentlich äußern. Aber vielleicht amüsieren sie sich auch im Privaten über ihre Doppelgänger.