Nazi-Skandal von Prinz Harry im TV: "The Crown" will royalen Eklat zeigen

Die Netflix-Serie "The Crown" hat bereits diverse dunkle Momente der Royals rekreiert. Nun soll auch Prinz Harrys Skandal-Nacht im Nazi-Kostüm thematisiert werden.

Im Gegensatz zu Normalsterblichen geraten Jugendsünden bei den Royals nicht in Vergessenheit. Das dürfte auch Prinz Harry demnächst wieder zu spüren bekommen: Sein Auftritt in Nazi-Uniform bei einer Kostümparty im Jahr 2005 soll in der 6. Staffel der Netflix-Serie "The Crown" thematisiert werden.

Prinz Harry sorgte Anfang 2005 für einen handfesten Skandal, als er zu einer Kostümfeier eine Uniform des Afrika Corps Rommels samt Hakenkreuzbinde am Arm und Wehrmachtssymbolen am Hemdkragen trug. Ein Foto des Kostüms landete erst auf der Titelseite der "Sun" und ging daraufhin um die Welt, das britische Königshaus veröffentlichte daraufhin eine Entschuldigung im Namen des Prinzen.

Januar 2005: Prinz Harry mit Nazi-Kostüm auf dem "Sun"-Titel © dpa/epa PA

Prinz William und Prinzessin Kate: Mitschuld am Nazi-Skandal

In der 2022 erschienenen Dokumentation "Harry & Meghan" äußerte sich Harry persönlich zu dem Eklat: "Ich habe mich so geschämt danach, ich wollte es einfach nur wieder in Ordnung bringen", sagte er in der dritten Folge der sechsteiligen Netflix-Dokureihe. Auch in seiner Anfang 2023 erschienenen Autobiografie "Spare" thematisierte der Prinz den Vorfall.

Darin gab er pikanterweise seinem Bruder Prinz William und Prinzessin Kate Mitschuld an dem Skandal-Auftritt: Er habe William und Kate angerufen und sie gefragt, ob er eine Piloten-Uniform oder eine Nazi-Uniform tragen soll, und sie sagten: letzteres. Beide hätten vor Lachen geheult, schreibt er, als er das Kostüm später für sie anprobierte.

Wie die britische Zeitung " " berichtet, soll der Eklat in Staffel 6 der Netflix-Serie "The Crown" nun erneut ans Tageslicht gezerrt werden, was laut der Zeitung eine neue Demütigung für ihn bedeuten dürfte. Ein Insider erklärt: "Ältere Generationen werden sich an die 'Harry der Nazi'-Geschichte und das Foto von 'The Sun' erinnern, aber diese frühere Episode in Harrys Leben könnte für die vielen jüngeren Zuschauer von Netflix eine Neuigkeit sein." Auch dass gerade Netflix, der Streaming-Dienst, der auch Harrys und Meghans Doku-Serie zu verantworten hat, dieses für Harry äußerst unangenehme Thema aufgreift, ist laut dem Insider "irgendwie ironisch".