Vertrag unterschrieben: Ex-Skispringer Martin Schmitt nimmt an RTL-Show teil

Der ehemalige Skispringer Martin Schmitt ist zurück im TV und wird als Kandidat beim Promi-Special von "Ninja Warrior" dabei sein. Doch was hat Martin Schmitt seit seinem Karriere-Ende gemacht?

Martin Schmitt zählt zu den erfolgreichsten Skispringern Deutschlands. Der heute 45-Jährige schaffte es, die Deutschen gebannt vor den Fernsehern zu versammeln.

Zwischen 1997 und 2002 war das Skispringen, neben Fußball, die populärsten Zuschauersportarten im Land. Man fieberte nicht nur bei der Vierschanzentournee mit, sondern auch bei den Olympischen Winterspielen.

Woher kennt man Martin Schmitt?

Während seiner Karriere gewann Martin Schmitt insgesamt 28 Weltcup-Springen und wurde viermal Team-Weltmeister. Besonders erfolgreich war er in der Saison 1998/1999, als er den Gesamtweltcup gewann.

Martin Schmitt nahm an mehreren Olympischen Winterspielen teil, darunter 1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin und 2010 in Vancouver. Seine größten Erfolge bei Olympischen Spielen waren zwei Silbermedaillen im Teamwettbewerb 1998 und 2002.

Was hat Martin Schmitt nach seiner Karriere als Springer gemacht?

Nach seinem Rücktritt vom aktiven Skispringen im Jahr 2014 war Martin Schmitt als Skisprung-Experte im Fernsehen tätig (u.a. Eurosport). Er gründete mit Skispringer Simon Ammann und Manager Hubert Schiffmann eine Sportagentur und betreut aktive Springer.

Mit der Bestnote von 1,0 hat Martin Schmitt sein Diplom als Trainer abgeschlossen. Beim Deutschen Skiverband arbeitet er als Talentscout und Nachwuchscoach. Ob er vielleicht einmal Bundestrainer wird?

Martin Schmitt ist TV-Experte bei Eurosport © Eurosport/Nadine Rupp/Ruppografie

Martin Schmitt ist Kandidat bei "Ninja Warrior": Luca Hänni sein stärkster Gegner?

Bald kehrt Martin Schmitt aber wieder ins TV zurück. Bei RTL hat er erneut einen Vertrag für die Promi-Show "Ninja Warrior Germany – Promi-Special" unterschrieben.

Bereits 2020 und 2021 nahm der Ex-Springer an der Wettkampf- und Parkour-Show teil – und erreichte den ersten Platz. Im vergangenen Jahr holte Sänger Luca Hänni den Sieg. Daher wird schon jetzt ein spannendes Duell zwischen Martin Schmitt und Luca Hänni erwartet.

Team von Martin Schmitt besteht aus Sven Hannawald, Timo Hildebrand und Mimi Kraus

Beim Promi-Special von "Ninja Warrior" treten die Promi-Teilnehmer in drei Teams gegeneinander an. Für jedes bezwungene Hindernis gibt es eine Geldsumme für den RTL-Spendenmarathon. Martin Schmitts Team besteht Ex-Fußballtorwart Timo Hildenbrand, Ex-Handballer Mimi Kraus und Ex-Skispringer Sven Hannawald.

Diese Stars sind bei Promi-Special von "Ninja Warrior" als Kandidaten dabei

Unter den weiteren Kandidaten sind Dschungelkönig Filip Pavlović, DSDS-Gewinner Luca Hänni, Reality-Star Gigi Birofio, Ex-Profiboxerin Christine Theiss, Ex-Kicker Thorsten Legat, Moderatorin Angela Finger-Erben, Ex "Princess Charming" Irina Schlauch und Reality-Star Adriano Salvaggio.

Privatleben von Martin Schmitt: Mit Frau seit 2014 verheiratet und drei Kinder

Seit 2012 ist der frühere Weltklasse-Skispringer mit der Ärztin Andrea Schmitt liiert. Seit 2014 ist das Paar, das bei Freiburg lebt, verheiratet. Martin Schmitt hat mit seiner Ehefrau drei Kinder. Tochter Johanna erblickte 2015 das Licht der Welt, zwei Jahre später kam Söhnchen Leonard und Sohn Julius wurde 2021 geboren.

Martin Schmitt und seine Frau Andrea sind seit 2014 verheiratet. Gemeinsam hat das Ehepaar drei Kinder. © BrauerPhotos

Wann genau das Promi-Special von "Ninja Warrior" ausgestrahlt wird, steht offiziell noch nicht fest. Voraussichtlich soll die Show mit Martin Schmitt aber im Oktober laufen.