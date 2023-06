RTL-Moderatorin outet sich: Bella Lesnik ist pansexuell

Aus ihrer Sexualität macht Bella Lesnik kein Geheimnis: Die RTL-Moderatorin ist offiziell pansexuell. Eine kleine Präferenz habe die 41-Jährige, die seit ein paar Jahren mit einem Transgendermodel zusammen ist, allerdings doch...

Bella Lesnik hält ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit. Über ihre Sexualität spricht die RTL-Moderatorin allerdings bereits seit einiger Zeit ganz offen – um aufzuklären und Mut zu geben. "Man braucht Menschen, von denen man weiß, man ist denen irgendwie ähnlich und dass man sich nicht allein fühlt und sich als Teil einer Gruppe und zugehörig fühlt. Und das fehlt oft den LGBTIQ+-Personen", erklärte Lesnik im Gespräch mit RTL.

Bella Lesnik: "Ich oute mich jedes Mal neu"

Lange Zeit war Bella Lesnik mit dem Moderator Arnd Zeigler liiert. 2018 sorgte die Moderatorin dann für eine Überraschung, als sie ihre Beziehung zu Transgendermodell Jill Deimel öffentlich machte. Das Besondere daran: der Autor war früher eine Frau und hat die "Transition" (dt. Umwandlung) zum Mann durchgeführt. Für Lesnik ist das kein Problem, denn die 41-Jährige ist offiziell pansexuell.

Moderieren "Exclusiv": Bella Lesnik und Kollegin Frauke Ludowig © imago/Sven Simon

Richtig geoutet habe sie sich allerdings nie. "Als LGBTIQ+-Person outet man sich ja quasi ständig, weil wir nicht Teil der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft sind. Das heißt, ich werde meistens gefragt, wenn ich Leute neu kennenlerne: 'Und? Hast du einen Ehemann? Hast du einen Partner?' Ich werde immer heteronormativ abgefragt und muss dann immer einordnen und oute mich dann in dem Moment jedes Mal wieder neu", so Lesnik zu RTL. Am liebsten stelle sie die Person an ihrer Seite aber einfach vor, ohne sich selbst mit Labeln zu betiteln.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bella Lesnik ist pansexuell - was bedeutet das überhaupt?

In der LGBTQ+-Community ist der Begriff Pansexualität bereits fest integriert, im Großteil der Gesellschaft ist diese Form der Sexualität noch nicht so verbreitet. Was bedeutet es also, wenn Bella Lesnik sich als pansexuell outet? Ganz einfach erklärt spielt weder das Geschlecht noch die Geschlechtsidentität eine Rolle für pansexuelle Menschen. Während heterosexuelle Personen sich von dem jeweils anderen Geschlecht (Mann und Frau) angezogen fühlen und homosexuelle Menschen sich für das eigene Geschlecht interessieren, ist es Pansexuellen vollkommen egal, welches Geschlecht ihr Partner oder ihre Partnerin hat.

Also so wie bisexuell? Nicht ganz! Per Definition fühlen sich bisexuelle Menschen von zwei Geschlechtern angezogen. Ganz klassisch sind es das eigene und das jeweils andere (Mann und Frau). Wenn jemand pansexuell ist, ist das alles komplett nebensächlich. Im Fokus steht der Mensch selbst. Pansexuelle Menschen finden also in erster Linie die Persönlichkeit eines Menschen attraktiv. Das schließt dann nicht nur ganz klassisch biologische Männer und Frauen ein, sondern auch transgeschlechtliche (die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren), nonbinäre (die sich weder als Mann, noch als Frau identifizieren) oder intersexuelle (deren Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig männlich oder weiblich sind) Menschen.

RTL-Moderatorin hat eine Präferenz für Frauen

Für Lesnik muss ihr Partner also kein Mann sein, damit sie sich emotional und sexuell zu ihm hingezogen fühlt. Eine Präferenz hat die RTL-Moderatorin dennoch, wie sie ihren Instagram-Fans verriet: "Meinem Herzen ist ja grundsätzlich Geschlecht und Geschlechtsidentität komplett wurst. Allerdings merke ich schon, dass mein Herz eine absolute Präferenz für Frauen hat".