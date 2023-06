Bayern-Spieler Matthijs de Ligt und Freundin Annekee Molenaar: Verlobung nach Oben-ohne-Foto

Matthijs de Ligt vom FC Bayern München und seine Freundin Annekee Molenaar haben sich verlobt. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar. Vor wenigen Tagen sorgte ein Strandfoto des Models für Aufsehen...

Annekee Molenaar wird bald in einem Brautkleid zu sehen sein, nachdem sie sich gerade noch nackt präsentiert hat. Fußballer Matthijs de Ligt hat um die Hand des Models angehalten. De Ligt wechselte 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern München.

Wer ist die Freundin von Bayern-Spieler Matthijs de Ligt?

Annekee Molenaar ist längst ein Star in den Niederlanden und auch in Deutschland wächst ihre Bekanntheit stetig. Seit de Ligts Wechsel von Italien nach Deutschland wohnt das Model in der bayerischen Hauptstadt. Natürlich ist die 23-Jährige auch gelegentlich im Stadion. Vor allem aber zieht Annekee Molenaar mit ihren Instagram-Beiträgen die Aufmerksamkeit auf sich. Kürzlich hat sie ein Foto mit fast 500.000 Followern geteilt, auf dem sie vollkommen nackt posiert.

Verlobung bei Matthijs de Ligt: Annekee Molenaar zeigt Ring

Jetzt gibt es ein erneutes Foto, das ihre Follower mit Freude anklicken. Für Aufsehen sorgt nicht ihre nackte Haut, sondern der funkelnde Verlobungsring an ihrem linken Ringfinger. Bayern-Spieler Matthijs de Ligt hat im Urlaub um die Hand seiner Freundin Annekee Molenaar angehalten. "Sie hat ja gesagt", schreib de Ligt stolz zum Instagram-Foto. Beide liegen sich vor Freude und vor einer Traumkulisse in den Armen.

Manuel Neuer, Kimmichs Ehefrau und Davies gratulieren de Ligt

Über 254.000 Follower schenkten dem Paar bereits ein "Gefällt mir"-Herz. Das Verlobungsfoto löste Begeisterungsstürme aus. Rote Herzen und liebe Glückwünsche sieht man in der Kommentarspalte. Sowohl der FC Bayern als auch zahlreiche Fußballkollegen und Prominente gratulieren. Manuel Neuer kommentiert ein Ring-Emoji, Joshua Kimmichs Ehefrau Lina zwei rote Herzchen und Alphonso Davies schreibt: "Congrats bro."

Annekee Molenaar und Matthijs de Ligt lernten sich 2018 kennen und sind seit fünf Jahren ein Paar. 2019 waren beide auf dem Cover der niederländischen "Vogue".