Freundin von Bayern-Spieler Matthijs de Ligt: Annekee Molenaar zeigt sich hüllenlos am Strand

Die Freundin von FC-Bayern-Star Matthijs de Ligt sorgte mit einem Nacktbild auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff. Neben vielen Komplimenten bekam Influencerin Annekee Molenaar auch viele böse Kommentare ab.

In den Niederlanden ist Annekee Molenaar schon länger als Model und Influencerin erfolgreich, besonders den Fans des FC Bayern dürfte die hübsche Blondine bereits ins Auge gefallen sein. Molenaar ist nämlich die Freundin von Fußball-Profi Matthijs de Ligt und zog bei dessen Wechsel zum Münchner Top-Verein mit in die bayerische Landeshauptstadt.

Freundin von FC-Bayern-Spieler Matthijs de Ligt: Nackt auf Instagram

Spätestens jetzt wird Molenaar das Interesse des ein oder anderen Instagram-Nutzers erregt haben. Die 23-Jährige teilte ein Nacktbild von sich auf der Social-Media-Plattform. Geübte User wissen natürlich, dass die Foto-App Nacktheit nicht gerne sieht und Aktbilder jeder Art sperrt. Molenaar hat hier ein spannendes Schlupfloch gefunden.

Urlaub nach der Bundesliga: De Ligts Freundin zeigt sich oben ohne

Genau genommen postete das Model nämlich das Foto eines Fotos. Oder genauer gesagt: eines Polaroids, das auf hellblauem Stoff liegt. Ganz klein ist dort die nackte Annekee Molenaar zu sehen, die auf einem Stein vor herrlich blauem Wasser steht. Die Hände hat sie vor die Brüste und den Intimbereich gelegt. Die Pose betont ihren Po. Ihr Blick geht nach unten. So pikant wie es klingt, ist das Bild aber gar nicht. Details sind nicht zu sehen. Eigentlich erkennt man nur ihre Silhouette. Playboy-Qualität, wie die Bilder von Cathy Hummels, hat das Foto definitiv nicht.

Trotzdem entfacht die Freundin von Bayern-Star de Ligt mit dem vergleichsweise harmlosen Nacktbild eine Diskussion auf Instagram. Die 23-Jährige bekommt neben Komplimenten und sexuellen Anspielungen auch einiges an Spott und Häme ab.

Aufregung über Nacktbild von Annekee Molenaar

Besonders beliebt ist in der Kommentarspalte die Verknüpfung zu Matthijs de Ligt. Molenaar wird hier als klischeehafte Spielerfrau dargestellt. Ein User schrieb etwa: "Dieser Automatismus von vielen Spielerfrauen, sich automatisch vor einer Kameralinse auszuziehen..." Ein anderer stichelte: "Muss wohl einige Makel haben... So weit weg und schlecht fotografiert. Bekommt der Junge nix Heißes für sein Millionengehalt beim FCB?"

"Mir ist unerklärlich, dass Matthijs es zulässt, dass Sie der ganzen Welt ihren nackten Arsch zeigen. Was sollen diese privaten Dinge in der Weltöffentlichkeit?", empört sich ein Nutzer. Ein anderer schlussfolgert: "Ist doch nur das übliche offizielle Bewerbungsfoto für RTL/2/Pro7."

Molenaar bekommt aber auch viel Zuspruch von ihren Followern. Kommentare wie "Peinlich" sind für viele Nutzer nicht nachzuvollziehen. Einer kommentiert etwa: "Ganz ehrlich Leute, was ist los bei euch? Was kann man da bitte schon großartig erkennen? Nämlich gar nix. Was regt ihr euch denn alle auf? Da merkt man mal wieder, dass die Menschheit nix anderes mehr zu tun hat, als über andere zu lästern und zu stänkern! Leben und leben lassen, ganz einfach."

Ein weiterer Instagram-User lobt die kluge Aktion der Blondine: "Hat Sie doch schlau gemacht. Eigentlich ja ein unnötiges Bild, weil man nichts erkennen kann. Aber das ist ja genau der Sinn. Viel Trara, Aufmerksamkeit, Medien, Klickzahlen genau das was Dr. PR-Maschine verordnet hat. Viel Aufregung wegen nichts. Am Ende ist es nur ein Post, der den Account pusht und kein wirkliches Nacktbild. Super Anne, alles richtig gemacht! Wer sich aufregt, ist wirklich selbst Schuld."

Matthijs de Ligt schweigt zu Nacktbild

Matthijs de Ligt hat sich bisher weder zu dem Foto seiner Freundin noch zu den Reaktionen, die das Bild in den sozialen Medien auslöste, geäußert. Der FC-Bayern-Spieler ist seit 2018 mit dem Model zusammen. 2019 schmückten die beiden das Cover der niederländischen "Vogue Men". Bis zu seinem Wechsel zu den Bayern lebte das Paar in Turin, jetzt haben sie sich in München niedergelassen.