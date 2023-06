Beckhams, Eva Longoria und mehr: Staraufgebot bei Fashion Week Paris

Was für eine Fashion-Show in Paris: Auf dem Laufsteg und im Publikum zeigte sich bei Jacquemus von den Beckhams über Eva Longoria bis zu Monica Bellucci alles, was Rang und Namen hat. Auch die Location war mit dem Schloss Versailles spektakulär.

27. Juni 2023 - 12:49 Uhr | (ae/spot)

Eva Longoria (l.) und die Beckhams führten die starbesetzte Gästeliste des Modelabels Jacquemus an. © imago/ABACAPRESS / imago/ABACAPRESS

Das französische Modelabel Jacquemus hat eine spektakuläre Show bei der Pariser Fashion Week gezeigt: Zur Vorstellung der Herbst-/Winterkollektion 2023/2924 im Garten von Schloss Versailles kamen zum Beispiel Victoria (49) und David Beckham (48), Eva Longoria (48), Monica Bellucci (58) und Emily Ratajkowski (32). Über den Laufsteg am See liefen Topmodels wie Gigi Hadid (28) und Kendall Jenner (27). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die Stars nahmen in Ruderbooten Platz Nicht nur die Gästeliste war am 26. Juni beachtlich, auch das Setting der Show "Le Chouchou" fiel wahrhaft königlich aus: Die von Prinzessin Diana (1996-1997) inspirierte Kollektion wurde vor dem gigantischen Schloss Versailles gezeigt. Die Zuschauer sahen von Ruderbooten aus zu und hatten dabei den Palast im Blick. Die Models liefen direkt am Wasser einen 400 Meter langen roten Teppich entlang. Victoria und David Beckham kamen im Nude-Partnerlook. Die Designerin entschied sich für ein rosafarbenes Slipdress mit Rosettenmuster. Dazu kombinierte sie blaue Stiefel mit offener Zehenpartie und eine große graue Straußenleder-Clutch mit goldenem Kettenriemen ihres eigenen Labels, wie etwa berichtet. Ihr Mann trug einen beigefarbenen Hosenanzug aus Leinen. Beide hatten zudem große Sonnenbrille auf der Nase. Die Looks sorgten für Aufsehen Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert "Danke, dass du uns in deinen besonderen Tag einbezogen hast", schrieb Victoria Beckham dem Kreativdirektor Simon Porte Jacquemus (33) . Ihre gute Freundin Eva Longoria präsentierte sich in einem weißen Oversize-Anzug. Die US-amerikanische Schauspielerin lobte : "Was für eine atemberaubende Kollektion!" Sie sei dankbar, "ein Teil dieses besonderen Tages gewesen zu sein". Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Freizügige Outfits Besondere Aufmerksamkeit zogen Emily Ratajkowski und Kendall Jenner auf sich. Sie zeigten sehr viel Haut. Emily Ratajkowski trug einen knappen Bralette und einen kurzen, durchsichtigen Tüllrock. Sie von ihrem freizügigen Outfit, das ihren durchtrainierten Körper betonte. Ihre Modelfreundin Tina Kunakey (26) erschien im Partnerlook. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Kendall Jenner lief in einem kurzen, weißen Puffkleid über den Laufsteg. Es legte ihre Schultern und ihre langen Beine frei. Ein zusätzlicher Hingucker war ein breite Diamanthalskette. "Die Show heute war etwas ganz Besonderes", später. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert In einem beschrieb Simon Porte Jacquemus die Inszenierung einer Show in Versailles als "einen Kindheitstraum". Er sprach auch darüber, wie der legendäre Palast seine jüngste Kollektion beeinflusst hat. "Ich war während des Designprozesses so inspiriert von diesem historischen Ort, dass er mich dazu brachte, viele neue kreative Möglichkeiten zu erkunden, die sich von meinen früheren Shows unterscheiden, aber immer noch sehr Jacquemus sind", sagte er. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de