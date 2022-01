Verruchte Verona Pooth: Hier posiert sie ohne Oberteil unter der Jacke

Ihre 53 Jahre sieht man Verona Pooth definitiv nicht an. Auf Instagram begeistert sie aktuell mit einem sexy Foto ihre Fans. Dabei scheint sie unter ihrer Jacke nichts drunter zu tragen.

Über die Jahre hat sich Verona Pooth schon in so mancher sexy Pose und teilweise in einem Hauch von nichts ablichten lassen. Auch mit 53 Jahren wird sie offenbar nicht müde, ihren Körper zu präsentieren - wie sie gerade auf Instagram mal wieder beweist.

Zeigt sich Verona Pooth etwa oben ohne?

"I love Tom Ford", schreibt die Werbeikone zu dem Foto, für das sie in einer goldenen Jacke des Stardesigners posiert. Darunter scheint Verona Pooth kein Oberteil zu tragen und blickt lasziv in die Kamera. Ist sie etwa oben ohne?

Fans sind begeistert von sexy Verona Pooth

Bei genauen Hinschauen erkennt man, dass die Unternehmerin nicht komplett blank gezogen hat. Unter der goldenen Jacke blitzt ein BH hervor. Ihre Follower freuen sich dennoch über das sexy Bild und schreiben Kommentare wie "du siehst toll aus", "da würde ich gern mal drunter schauen" und "sehr heiß und sexy".

Doch nicht jede Promi-Dame wird für so einen Aufzug gefeiert. Während Verona Pooth für ihr knappes Outfit durchweg positive Nachrichten erhält, wurde Vanessa Mai vor wenigen Wochen dafür angefeindet. Die Schlagersängerin trug in einer Weihnachtssendung ebenfalls nur einen BH unter ihrer Jacke und erntete dafür viel Kritik.