"Verräterin" Anna-Carina Woitschack: Mross-Ex spricht von neuer Hochzeit und löscht Andeutung wieder

Auf Instagram hat sich Anna-Carina Woitschack, die aktuell als "Verräterin" im TV für Furore sorgt, mit einer Platzwunde am Kopf gezeigt. Was ist passiert und warum löscht sie die Andeutung einer neuen Hochzeit?

Auf RTL gibt Anna-Carina Woitschack in der Show "Die Verräter" aktuell eine gelungene Performance als Doppelagentin und Mörderin. In der Sendung muss sie nach und nach die Konkurrenz eliminieren, ohne sich erwischen zu lassen. Ihre Leistung ist dabei so gut, dass sie bislang durch die anderen Promi-Kandidaten noch nicht enttarnt wurde.

In ihrem Alltag scheint sie dagegen etwas ungeschickt und schusselig zu sein, denn auf Instagram zeigt sie sich jetzt mit einer Platzwunde am Kopf.

Blutiges Missgeschick bei Anna-Carina Woitschack: Sängerin zeigt sich mit Platzwunde

"Guten Morgen meine Lieben. Mir ist gestern Abend ein echtes Missgeschick passiert", erklärt die Ex von Schlagerstar Stefan Mross ihren Fans und zeigt ein Foto, auf dem sie ein großes Pflaster an ihrer Augenbraue trägt. "Die Duschbrause hat sich aus der Halterung verabschiedet und ist mir DIREKT aufs Auge gefallen. Platzwunde inklusive", erklärt sie weiter.

In dem Post, den Anna-Carina Woitschack aktuell auf ihrem Instagram-Account zeigt, fehlt allerdings ein Detail, das die Sängerin aus dem Text gelöscht hat. In der ersten Version schrieb sie noch dazu: "Was würde meine Mama sagen? Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut." Diese Zeilen sind inzwischen nicht mehr bei ihrem Foto zu lesen.

Ex von Stefan Mross löscht Kommentar zu Hochzeit

Was hat Anna-Carina damit gemeint? Wird sie bald wieder vor den Traualtar treten? Erst im November 2022 wurde die Trennung von Sänger Stefan Mross bekannt. Kurze Zeit später präsentierte die Schlagerqueen bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Sie betonte, dass sie ihren Partner erst nach dem Ehe-Aus kennengelernt habe.

Ob Anna-Carina Woitschack wieder verlobt ist, klärt sie auf Instagram bislang nicht auf. Vielleicht war die Hochzeits-Andeutung als Scherz gemeint, immerhin gibt es von der Schlagersängerin Karin Prohaska einen Song mit dem Titel "Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut".

Foto mit Pietro Lombardi: Anna-Carina Woitschack trifft Bruder ihres Ex-Freundes

Auf dem Weg nach Berlin hatte Anna-Carina nach ihrem Badezimmer-Unfall noch eine besondere Begegnung, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigt. Ihr lief zufällig Pietro Lombardi über den Weg. Die beiden kennen sich bereits länger, immerhin war die 30-Jährige vor ihrer Ehe mit Stefan Mross mit dem älteren Bruder des DSDS-Siegers, Marco Lombardi, liiert. Über das überraschende Wiedersehen schien sie sich zu freuen und schrieb zu einem gemeinsamen Schnappschuss: "Wen man nicht alles am Flughafen trifft." Auch Pietro strahlte in die Kamera.