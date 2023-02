Verletzung am Auge: Verena Kerth spricht über Zoff-Schlagzeile mit Marc Terenzi

Gibt es Ärger im Paradies? Laut RTL sollen Verena Kerth und Marc Terenzi vor dem Rückflug aus Australien gestritten haben. Doch neueste Bilder sprechen eine andere Sprache.

Bei der Ankunft in Deutschland: Marc Terenzi und Verena Kerth

Zoff im Hotelzimmer, zwei verletzte Gesichter und jede Menge Schlagzeilen. Dschungelcamp-Kandidatin Verena Kerth und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi sorgen abseits der RTL-Dreharbeiten für ordentlich Wirbel.

Marc Terenzi und Verena Kerth: Verliebt, verlobt, verwundet?

Es ist ein Paar, das nach 22 Jahren zueinandergefunden hat, heiraten will und sich doch in der Öffentlichkeit glücklich präsentiert. Wie passt da ein angeblicher Streit samt Verletzungen ins Bild? Verliebt, verlobt, verwundet?

Verletzung von Marc Terenzi stammt von Unfall im Badezimmer

Marc Terenzi erklärt auf Nachfrage, dass es keinen Streit in der allerletzten Nacht im Luxushotel Versace gegeben habe. Grund für seine Schramme unterm Auge sei ein Bad-Unfall gewesen. Er rutschte auf dem nassen Boden aus und knallte auf die Badewanne. RTL berichtet, dass auch Kerths Gesicht verletzt sei. Doch auf Fotos ist davon nichts zu sehen. Woher die Gerüchte kommen, kann sich das Paar selbst nicht erklären.

Verena Kerth und Marc Terenzi feiern noch 2023 ihr Hochzeit

Auf dem Rückflug zeigten sich Verena Kerth und ihr Verlobter Marc Terenzi auf Instagram als verliebtes Pärchen. Und auch aufm deutschem Boden am Flughafen demonstrierten die beiden ihr Liebes-Glück. Nichts deutet auf eine Auseinandersetzung hin. Generell ist die schöne Moderatorin über so viel Trubel amüsiert: "Was da ständig aus dem Versace erzählt wird, ist ja unglaublich. Die Autoren liefern ja spannendere Geschichten als der Dschungel selbst."

Das Paar will sich jetzt erst einmal ein paar Tage Ruhe gönnen – in der Heimat in München. Weit weg von Missgünstigen...