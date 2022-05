Vergewaltiger nach Flucht gefasst: Edith Stehfest zeigt sich erleichtert

Die monatelange Flucht des verurteilten Vergewaltigers von Sängerin Edith Stehfest ist vorbei. Der Mann wurde in Portugal gefasst und festgenommen. Sein prominentes Opfer hat sich auf Instagram dazu geäußert.

Es ist nur schwer vorstellbar, was Edith Stehfest aktuell durchmacht. Der Mann, der sie im Alter von 17 Jahren unter dem Einfluss von K.o.-Tropfen missbrauchte und nach dem Schuldspruch untergetaucht war, konnte jetzt endlich gefasst werden.

Vergewaltiger von Edith Stehfest gefasst: "Wir haben es geschafft"

Wie die Polizei Sachsen mitteilt, wurde der 36-Jährige bereits am 1. Mai am Flughafen in Lissabon festgenommen. Am Donnerstag (12. Mai) konnte er den Behörden in Leipzig übergeben werden. Im Januar hätte der verurteilte Vergewaltiger eigentlich seine Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten antreten müssen, hatte sich aber ins Ausland abgesetzt und war monatelang auf der Flucht.

Edith Stehfest zeigt sich in ihrer Instagram-Story sichtlich erleichtert. "Wir haben es geschafft", sagt sie in dem kurzen Clip. "Weil wir nicht still geblieben sind, wir sind die ganze Zeit laut gewesen. Wir haben das öffentliche Interesse so hochgebracht." Die Ehefrau von Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest war in den letzten Monaten immer wieder zu Gast in Talkshows und sprach über ihre schlimmen Erfahrungen.

Ehemann Eric Stehfest zeigt sich erleichtert: "Wir sind frei!"

Die Sängerin ist sehr zufrieden mit der Arbeit, die die Polizei in ihrem Fall geleistet hat. "Der hatte eine neue Identität, war in Portugal und er ist jetzt einfach gekriegt. Ich bin euch so dankbar, wir haben es gemeinsam geschafft." Auch Ehemann Eric Stehfest ist froh, dass der Vergewaltiger seiner Frau in Haft sitzt. "Es ist vorbei. Die Energie darf endlich gehen und wir sind frei", sagt er in seiner Instagram-Story.

Edith Stehfest wurde 2012 Opfer von sexuellem Missbrauch. Sie selbst wusste jahrelang nichts davon, da sie zu dem Zeitpunkt nicht bei Bewusstsein war. Erst als ein Video der Tat aufgetaucht war, wurde sie von der Polizei informiert und musste sich die Tat sogar ansehen, um sich selbst zu identifizieren.