Theresia Fischer zahlt 50.000 Euro für Beinverlängerung und schraubt sich täglich größer

2019 war Theresia Fischer Kandidatin bei GNTM. Aktuell nimmt sie an der Promi-Show "Club der guten Laune" teil. Das Model hat sich einer Beinverlängerung unterzogen. Die Kosten: über 50.000 Euro!

Theresia Fischer will auch an ihrer Moderationskarriere arbeiten.

1,70 Meter waren ihr nicht groß genug! Schon vor sechs Jahren ließ sich Theresia Fischer (30) die Oberschenkel um fast neun Zentimeter verlängern – jetzt ein erneuter Eingriff an den Unterschenkeln. "Ich möchte wieder mein ursprüngliches Anatomiebild haben, dazu muss der Unterschenkel proportional zur Oberschenkellänge angepasst werden", erklärte Theresia. Der Grund? Mobbing in der Schulzeit, das Depressionen verursachte. Das Model begann eine Therapie.

Mehr Zentimeter: Theresia Fischer hatte OPs an Ober- und Unterschenkel

Bei der OP durchtrennten die Ärzte die Unterschenkelknochen und setzten Teleskopstäbe in die Gliedmaßen ein. Diese muss die 30-Jährige täglich ein Stückchen mehr erweitern. Insgesamt will Theresia Fischer 14 Zentimeter größer werden.

Ehemann Thomas unterstützt Theresia Fischer, die an Krücken ging © BrauerPhotos

Theresia Fischer kann ihre Größe selbst beeinflussen

In einem Instagram-Video zeigt sie, "wie man täglich wächst". Bilder, die verstören: Sie schraubt an ihrem Bein!

50.000 Euro hat die Beinverlängerung gekostet – Krankenkasse übernimmt nichts

Die Prozedur war nicht nur schmerzhaft, sondern die OP auch ganz schön teuer! "Es ist schon unglaublich viel Geld. Es sind ein bisschen mehr als 50.000 Euro", sagt Theresia Fischer zu "Promiflash". Die Krankenkasse habe die Eingriffe nicht gezahlt. "Es ist tatsächlich so, dass die Kosten nur bei einem extremen Minderwuchs übernommen werden – und ich war ja niemals minderwüchsig." Das sensible Model erklärt: "Da Depressionen in Sachen Beinverlängerung leider nicht anerkannt werden, muss man das natürlich selbst zahlen."

Theresia Fischer ist der Meinung, dass die Beinverlängerung ein "Ansatz zur Heilung" ihrer seelischen Verletzungen ist. Aber hoffentlich ist sie auch wirklich gut beraten...