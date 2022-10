Vanessa Mai: "Anfangs war ich extrem aufdringlich"

Vanessa Mai spricht offen über ihren Ehemann Andreas Ferber und den Anfang ihrer Beziehung.

Seit rund fünf Jahren ist Vanessa Mai schon mit Andreas Ferber verheiratet. Über ihre Ehe spricht die Sängerin nicht oft – doch nun hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert und über ihre Beziehung und die Anfänge mit dem Stiefsohn von Andrea Berg gesprochen.

Im Interview mit " " verriet die 30-Jährige, dass die beiden 24 Stunden an sieben Tagen der Woche Zeit miteinander verbringen. Kein Wunder, schließlich ist Ferber nicht nur Vanessa Mais Ehemann, sondern auch ihr Manager. "Ich liebe es, denn ich bin so gestrickt und wollte das immer schon so!", so die Musikerin.

Vanessa Mai: Brauchen keine Auszeit voneinander

Ihren Mann habe sie anfangs "allerdings ein bisschen zu seinem Glück zwingen" müssen: "Da dachte er wahrscheinlich still bei sich: Was klebt mir die Vanessa jetzt eigentlich ständig am Hintern? Am Anfang war ich wirklich extrem aufdringlich. Aber hey: Der Erfolg gibt mir ja recht!"

Mittlerweile scheint sich der 39-Jährige aber damit abgefunden zu haben. Denn laut Vanessa Mai brauchen beide keine Auszeit voneinander. Sie sagt: "Auch unsere Familien machen sich darüber schon lustig und ziehen uns damit auf, wie eklig das sei, dass wir immer noch so glücklich und verliebt sind."

Rezept ihrer Ehe: "Ehrlichkeit"

Seit fast zehn Jahren sind die beiden mittlerweile schon ein Paar. Das Rezept ihrer Liebe? "Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit! Wir sind immer sehr ehrlich und offen miteinander. Dazu noch eine große Portion Toleranz und eine Grundentspanntheit, die wohl alle Paare haben, die einfach zusammengehören – und dann kann nichts mehr schiefgehen."

Zudem würden sie sich perfekt ergänzen, seien durch eine "wunderbare Symbiose" miteinander verbunden. Vanessa Mai: "Er ist mein Gegenstück: Was ich nicht habe, hat er – und umgekehrt. Andreas ist der Mensch, der mich mittlerweile am besten kennt und versteht. Ich muss ihm nichts erklären. Er versteht mich blind. Mit meinem Mann habe ich den Jackpot gewonnen und das ist wirklich ganz großes Glück im Leben."