Uschi Glas in München ausgebuht: "Hat schon weh getan"

Schauspielerin Uschi Glas genießt große Beliebtheit. Doch während eines Lokalbesuchs in München war davon wenig zu merken. Glas erzählt von Buhrufen und einem frustrierenden Moment, den sie bis heute nie vergessen hat....

Mit viel Engagement und einem großen Herz begeistert Uschi Glas (81) auch fernab der Kameras. Die Schauspiel-Ikone setzt sich für mehr Menschlichkeit ein und machte aus ihrer Haltung nie ein Geheimnis. Auch mit ihrer politischen Gesinnung geht Glas seit Jahrzehnten sehr offen um. Doch damit stieß die 81-Jährige nicht immer auf Anklang...

Uschi Glas eckt an: "Die haben mich tatsächlich bedroht"

In München wurde Uschi Glas zu Beginn ihrer Karriere heftig angefeindet. In der ARD-Talkshow " " erzählt die Schauspielerin, dass ihre Nähe zur CSU dort nicht gern gesehen war: "Die 68er waren alles andere als in der Mitte, die waren politisch ganz schön links." Dass Glas sich hinter die CSU stellte, habe der breiten Öffentlichkeit nicht gefallen. Auch vonseiten der Filmschaffenden habe sie großen Druck verspürt: "Die haben mich tatsächlich bedroht. Die haben gesagt: 'Du bist entweder bei uns oder du bist draußen.'"

Klare Ansage: "Ich teile eure Meinungen nicht"

Weil Uschi Glas "dem deutschen Film auf die Beine geholfen" hat, habe die Branche sie in gewisser Weise politisch umpolen wollen. Doch Glas sei standhaft geblieben und wollte sich ihre konservativen Ansichten nicht austreiben lassen. Sie fällte ein klares Urteil: "Ich teile eure Meinungen nicht." Ihre Standhaftigkeit nagte Ende der 60er-Jahre an ihrer Beliebtheit.

Bis heute steht Uschi Glas stolz hinter der CSU. Zu Ministerpräsident Markus Söder hat sie ein gutes Verhältnis. © imago/Breuel-Bild

Uschi Glas ausgebuht: "Hat schon weh getan"

Besonders eine Szene hat sich bei Uschi Glas eingebrannt: "Ich wurde ja auch ausgebuht. Ich werde es nie vergessen, wie ich in München mit einer Freundin in ein Lokal ging. Plötzlich buhten die Leute, und ich dachte: 'Wer kommt denn da?', schaute mich um, und hinter mir war niemand. Also war ich gemeint." Diese Erfahrung der Ablehnung habe ihre Spuren hinterlassen: "Das hat schon weh getan." In Uschi Glas wuchs der Frust: "Ich hab mir gedacht: 'Was seid ihr für Kleinkarierte?' Also wenn ihr alle einer Meinung seid und da ist eine, die eine andere Meinung hat, also damit kann man eigentlich leben. Vor allem in einer Demokratie."

Nähe zu Franz Josef Strauß nicht gern gesehen...

Durch ihre Nähe zur CSU hatte es Uschi Glas nicht immer einfach. Darüber sprach die Schauspielerin auch im Dezember 2024, als sie Einblicke in ihre Freundschaft mit Franz Josef Strauß (†73) gab.

Der Ex-CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß war ein langjähriger Freund von Uschi Glas. © imago/United Archives Keystone

Der einstige CSU-Vorsitzende und ehemalige Ministerpräsident von Bayern polarisierte während seiner politischen Laufbahn. Die größten persönlichen Erfolge feierte Strauß bei der bayerischen Landtagswahl 1978 in Bayern. Die CSU bekam 59,14 Prozent der Stimmen und Strauß wurde Ministerpräsident. Dass Glas einen guten Kontakt zu Strauß pflegte, stieß manchen sauer auf.