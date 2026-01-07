Uschi Glas weiß: Alt zu werden ist ein Geschenk – und alles andere als selbstverständlich. Darum stellt die Schauspielerin jetzt eine Forderung an ihr Umfeld.

Auch nach 60 Jahren vor der Kamera kommt Aufhören für Uschi Glas (81) nicht in die Tüte – Ruhestand ist für die Schauspielerin keine Option. Sie hat noch viel vor. Doch auch der Genuss am Leben soll nicht zu kurz kommen. Wie gelingt es ihr, stets gut gelaunt in den Tag zu starten? Uschi Glas hat eine klare Antwort.

Uschi Glas ganz ernst beim Thema Tod und Alter

"Ganz einfach, ich schätze jeden Tag. Ich freue mich, wenn ich aufwachen und aus dem Bett springen darf, und dass ich was tun darf. Ich hadere nicht, sondern bin dankbar", meint Uschi Glas in der österreichischen Talkshow " ". Bei manchen Menschen in ihrem Umfeld scheint die Schauspielerin die Dankbarkeit für jeden einzelnen Tag auf dieser Erde zu vermissen. Die 81-Jährige erzählt, dass manche Freunde von ihr mit dem Älterwerden hadern. "Die sagen: 'Erinnere mich ja nicht daran, ich will nicht 70 werden.' Da sage ich dann: 'Ja und? Dann musst vorher sterben. Das ist doch ganz blöd'", so die berühmte Münchnerin.

Klare Forderung an Freunde und Mitmenschen: "Brutal"

Die Reaktion ihrer Freunde sei oft eindeutig: "Bist du brutal." Doch Uschi Glas wolle mit ihrer harschen Wortwahl zum Denken anregen. Wer ihre schroffe Antwort nicht hören möchte, der solle das Privileg des Alterns würdigen: "Dann sag so was nicht, sondern sei dankbar." Glas betont: "Es sind so viele Menschen, die früh sterben, aus welchem Grund auch immer." Die 81-Jährige fordert: "Du sollst jeden Tag dankbar sein, dass du Gott sei Dank gesund bist, aber auch, dass du was bewegen kannst."

Uschi Glas an der Seite von Markus Söder in einer Grundschule in München. Mit ihrer Organisation "brotZeit e. V." setzt sich die Schauspielerin für Kinder ein. © imago/Future Image

Promi-Münchnerin spricht von "ganz großer Aufgabe"

Wer seinen Mitmenschen etwas zurückgeben kann, der solle das machen. Darauf legt Uschi Glas, die sich seit vielen Jahren sozial engagiert, großen Wert. 2009 gründete sie den Verein "brotZeit e. V.", um Kindern kostenloses Frühstück in Schulen zu ermöglichen. Für Glas sei wichtig, dass man "nicht nur teilnimmt am Leben", sondern auch "aktiv" ist. "Und das ist für mich ne ganz große Aufgabe. Das will ich einfach so machen. Für mich ist das nicht eine Pflicht, ich will das gern machen", steht für die Film-Ikone fest.

Uschi Glas geht auch als Aktivistin auf die Straße. Um sich gegen Antisemitismus stark zu machen, beteiligt sich die Schauspielerin regelmäßig an Demonstrationen in München. Eine Herzensangelegenheit für die 81-Jährige, die vor wenigen Monaten von der NSDAP-Vergangenheit ihres Vaters erfuhr.