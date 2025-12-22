Uschi Glas spricht Klartext: "Würde abends nicht allein herumspazieren"

Von Kritik oder gar Drohungen lässt sich Uschi Glas nicht einschüchtern. Die Schauspielerin berichtet nun, wie sie sich selbst schützt – ohne dabei paranoid zu werden.

Uschi Glas ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Verfechterin der Demokratie. Zudem ist es der prominenten Münchnerin ein großes Anliegen, sich gegen Antisemitismus einzusetzen. Ihr Engagement trifft in der Öffentlichkeit jedoch nicht nur auf Zuspruch. Glas wird regelmäßig bedroht und muss sich Beschimpfungen gefallen lassen.

Schauspielerin erhält Morddrohungen: "Vorsichtig geworden"

In ihrem Buch "'Du bist unwiderstehlich, Wahrheit': Gespräche über Werte, Menschlichkeit und Mut" schreibt Uschi Glas, dass sie oft Anfeindung erlebe. Auch Morddrohungen erhalte die Schauspielerin immer wieder. Im Interview mit der Zeitschrift "Prima Woche" hat sie nun erzählt, wie sie mit der Situation umgeht. Angst habe sie laut eigener Aussage keine, aber: "Ich würde nicht allein durch den Wald gehen oder abends allein herumspazieren. Ich bin sehr vorsichtig geworden", so die Schauspielerin.

"Wenn du aus Angst verharrst, gibst du nach"

Sich im Alltag zu fürchten, sei für Uschi Glas keine Option: "Wenn du aus Angst verharrst, gibst du nach." Und Nachgeben könne man sich in der heutigen Gesellschaft nicht leisten: "Ich sehe diesen Antisemitismus, der leider stark zugenommen hat. Ich sehe, wie sich meine jüdischen Freunde wieder fürchten, sich auf der Straße zu zeigen mit der Davidstern-Kette oder einer Kippa. Furchtbar."

Uschi Glas im Oktober 2025: Auf den Straßen Münchens macht sie sich gegen Antisemitismus stark. © imago/Smith

Religionswechsel bei Uschi Glas?

Obwohl Uschi Glas Christin ist, hegt sie ein großes Interesse am Judentum. "Ich fühlte mich immer zu jüdischen Mitmenschen hingezogen", verrät die Münchnerin. Deshalb habe sie Nachforschungen betrieben: "Auf der familiären Seite meiner Mutter hat mich interessiert, ob es jüdischen Wurzeln gab, was nicht der Fall ist." Doch Glas erzählt, sie habe überlegt, zum Judentum zu konvertieren. Was sie bisher davon abgehalten hat? "Ich weiß, dass es wahnsinnig schwer ist."

Bei ihren familiären Nachforschungen sei Uschi Glas auch interessiert gewesen, Informationen über ihren Vater zu finden. Das Ergebnis ihrer Recherche war ernüchternd, denn sie erfuhr, "dass er zur NSDAP gegangen ist". Darüber habe er nie gesprochen, aber: "Ich weiß es jetzt, weil ich es nachlesen kann."

Schauspielerin und Aktivistin: Ihr Weg führt auf Münchens Straßen

Um sich gegen Antisemitismus stark zu machen, geht Uschi Glas regelmäßig auf die Straße. Sich an Petitionen zu beteiligen und für den Schutz von Juden zu demonstrieren, sind der Münchnerin ein persönliches Anliegen. Von Promi-Kollegen wünscht sich die Schauspielerin mehr Initiative.