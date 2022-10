Urteil gegen Alfons Schuhbeck erwartet: Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft

Der Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen Alfons Schuhbeck neigt sich dem Ende zu. Am heutigen Donnerstag wird vermutlich das Urteil gesprochen. Muss der Star-Koch tatsächlich ins Gefängnis?

Es ist ein Schicksalstag für einen der bekanntesten Gastronomen Deutschlands: Am heutigen Donnerstag (27.10.) entscheidet sich vermutlich, ob Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss. Das Landgericht München I will im Prozess das Urteil sprechen. Nachdem Schuhbeck ein weitgehendes Geständnis abgelegt hat, hielt das Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme nicht mehr für nötig.

Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Haft für Alfons Schuhbeck

Beim Abschlussplädoyer sprach die Staatsanwaltschaft mit Blick auf Alfons Schuhbeck von "besonders krimineller Energie" und forderte vier Jahre und zwei Monaten Haft für den Münchner Gastronom. Für den Mitangeklagten plädierte die Anklagebehörde auf eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.

Die Staatsanwaltschaft sah es in ihrem Plädoyer am Donnerstag vor dem Landgericht München I als erwiesen an, dass Schuhbeck in seinen Restaurants "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" zwischen 2009 und 2015 mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust haben soll.

Alfons Schuhbecks Verteidiger will geringere Strafe

Vor Gericht forderte Sascha König, Anwalt und Verteidiger von Alfons Schuhbeck, eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung für seinen prominenten Mandanten.

Erklärung von Alfons Schuhbeck vor Gericht

Zum Schluss der Verhandlung hat der Münchner Star-Koch selbst das Wort ergriffen. "Ich weiß, was ich getan habe und dass es falsch war", sagte Alfons Schuhbeck. Er hoffe zudem auf eine milde Strafe.

Urteil gegen Alfons Schuhbeck: Wann trifft das Gericht eine Entscheidung?

Nach der Erklärung des 73-Jährigen hat das Gericht die Verhandlung für Beratungen unterbrochen. Das Urteil soll noch heute gegen 15 Uhr verkündet werden. Dann entscheidet sich, ob Alfons Schuhbeck eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung erhält.