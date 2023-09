Unschöner Wiesn-Besuch für Jimi Blue Ochsenknecht und Freundin: Auto ist nach Oktoberfest-Party verschwunden

Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bei der Suche nach einem Wiesn-Parkplatz etwas vertan. Als der 31-Jährige nach dem Oktoberfest-Besuch mit Freundin Laura-Marie zurückkam, war das Auto weg.

Auf der Wiesn geht im Eifer des Gefechts schon mal was verloren. Allerdings vermissen die meisten Besucher am Ende eines feuchtfröhlichen Abends eher Handys, Portmonees, Jacken oder Schlüssel. Jimi Blue Ochsenknecht ist ein ganzes Auto abhandengekommen.

Jimi Blue Ochsenknecht und Laura-Marie Geissler: Nach der Wiesn war das Auto weg

Jimi Blue Ochsenknecht war mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler auf der Wiesn unterwegs. Als das Paar den Heimweg antreten wollte, wartete eine böse Überraschung auf sie. Das Auto war weg.

Gestohlen wurde der fahrbare Untersatz aber zum Glück nicht. Der 31-Jährige hatte das Auto auf einem Parkplatz abgestellt, der nur für die Besucher einer Kfz-Verwahrstelle zur Verfügung steht. Ein Foto des entsprechenden Schildes teilte der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht in seiner Instagram-Story und kommentierte die Situation mit "Klassiker".

Jimi Blue Ochsenknecht: Auf der Wiesn abgeschleppt

Seinen Humor hat Jimi Blue aber nicht verloren. Laura-Marie teilte in ihrer Story einen Clip, auf dem ihr Verlobter in Tracht auf dem Bordstein sitzt. An der Stelle, an der sich zuvor noch das Auto befunden hatte. Laura-Marie kichert und ruft dann "Was'n Scheiß, Schatz". Der nimmt's gelassen und kommentiert das Video mit "Ich wurde auf der Wiesn abgeschleppt, wer kennt's?"