Unprofessioneller Twitter-Beitrag: Britische Lokal-Polizei poltert öffentlich gegen Prinz Harry

Es war ein Tweet, der zwar schnell wieder gelöscht wurde, aber trotzdem hohe Wellen schlägt. Nachdem ein Ausschnitt von Prinz Harrys Interview veröffentlicht wurde, postete die Polizei in Bromsgrove einen Beitrag, in dem über den Royal geschimpft wurde.

Man stelle sich vor, eine deutsche Polizeibehörde würde zu einem Promi-Skandal öffentlich Stellung beziehen und sogar auf Twitter gegen die betroffene Person verbal austeilen. Was hierzulande undenkbar wäre, ist in Großbritannien vor wenigen Tagen tatsächlich passiert. Die Person, gegen die in einem Tweet geschossen wurde, war niemand Geringeres als Prinz Harry.

Britische Polizei teilt gegen Prinz Harry aus

Der Exil-Royal hat in den vergangenen Tagen durch seine Biografie "Reserve" und dazugehörige Promo-Auftritte für ordentlich Aufsehen gesorgt. Unter anderem sprach er mit dem Sender "CBS" über seine Familie und übte scharfe Kritik an König Charles, Prinz William und dem Palast. Allerdings schlug Prinz Harry dabei auch versöhnliche Töne an und erklärte: "Ich will meinen Vater und Bruder zurück."

Diesen Satz nahm die Polizei in Bromsgrove zum Anlass, gegen den 38-Jährigen öffentlich auszuteilen. Auf dem Twitter-Profil der örtlichen Behörde wurde ein entsprechender Beitrag des Senders "BBC News" geteilt, den das Zitat des Prinzen zierte. Dazu wurde von der "Bromsgrove Police" geschrieben: "Vielleicht solltest du aufhören, sie [König Charles und Prinz William, d.R.] herunterzumachen?"

Unprofessioneller Tweet über Prinz Harry: Polizei spricht von einem "Fehler"

Der Tweet wurde bereits am 3. Januar veröffentlicht und nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Aufmerksame User hatten allerdings Screenshots angefertigt, die sich aktuell in den sozialen Medien verbreiten. Britische Medien, wie "Mirror" und "Express", haben Bilder des Twitter-Beitrags präsentiert.

Inzwischen hat die britische Polizei auf den Tweet reagiert. "Obwohl dies unprofessionell war und nicht das ist, was wir von unseren Beamten erwarten, sind wir froh, dass dies ein Fehler war und keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden", erklärt ein Sprecher gegenüber " ". Der Beitrag hätte offenbar über einen privaten Account veröffentlicht werden sollen und sei fälschlicherweise über das Twitter-Profil der "Bromsgrove Police" gepostet worden.

Ob es für den Beamten, der den Tweet verfasst hat, Konsequenzen geben wird, ist nicht bekannt. Prinz Harry hat bislang auch nicht darauf reagiert.