"Unmöglicher Tag": Prinzessin Dianas Bruder bringt Blumen an ihr Grab

Vor 28 Jahren ist Prinzessin Diana nach einem Autounfall in Paris verstorben. Ihr Bruder Charles besucht an ihrem Todestag die letzte Ruhestätte seiner Schwester.
Dianas jüngerer Bruder Charles Spencer, ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry sowie der spätere König Charles III. (v.l.n.r.) beim Abschied von Lady Di im Jahr 1997.
Dianas jüngerer Bruder Charles Spencer, ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry sowie der spätere König Charles III. (v.l.n.r.) beim Abschied von Lady Di im Jahr 1997. © ddp/TSPL/Camera Press
Auch 28 Jahre nach ihrem tragischen Tod bleibt Prinzessin Diana (1961-1997) unvergessen. An ihrem Todestag, am 31. August, hat ihr jüngerer Bruder mit besonderen Blumen das Grab seiner Schwester besucht.

Diana, die Mutter von Prinz William (43) und Prinz Harry (40), war 1997 an den Folgen eines Autounfalls in Paris gestorben. Auf dem Landgut Althorp House, das ihr Elternhaus war, fand sie wenige Tage später auf einer kleinen Insel im Park ihre letzte Ruhestätte.

Für Dianas Bruder Charles Spencer stets "ein unmöglicher Tag"

Ihr Bruder Charles Spencer (61), 9. Earl Spencer, veröffentlichte am Sonntag zwei Bilder auf Instagram. Auf einem der Fotos ist ein Blumenstrauß abgebildet, auf dem anderen ist ein kleiner Steg zu sehen, der offenbar zur Insel führt.

Der Blumenstrauß stammt nicht einfach aus einem willkürlichen Geschäft. "Blumen, die wir heute Morgen in den Althorp-Gärten für die Insel geschnitten haben", schreibt Dianas jüngerer Bruder zu den Aufnahmen. Er verliert nicht viele weitere Worte, drückt aber mit diesen aus, wie schwierig der Todestag seiner Schwester für ihn ist: "Immer ein unmöglicher Tag."

Fans der verstorbenen Prinzessin Diana versammelten sich laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" unterdessen vor einem Tor des Kensington-Palastes und legten dort unter anderem Blumen nieder oder hinterließen auch Fotos und Nachrichten. Unter einem der Bilder von Lady Di war etwa zu lesen: "In liebevoller Erinnerung an ein Leben, das uns weiterhin inspiriert. Für immer vermisst, für immer in Erinnerung."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

