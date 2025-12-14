Ungewöhnlich privat: Was Helene Fischer über Ehemann Thomas ausplaudert

Moderator Kai Pflaume (58) teilte in der ARD-Show "Klein gegen Groß" plötzlich gegen Schauspieler Christoph Maria Herbst aus (59) – doch im Mittelpunkt des Abends stand eindeutig das TV-Comeback von Helene Fischer (41). Die Sängerin gab nach ihrer Babypause ganz persönliche Einblicke in ihr Familienglück.

Helene Fischer feierte am Samstagabend (13. Dezember) ihr großes TV-Comeback nach der Babypause. Auf eine neue Ausgabe ihrer gleichnamigen Weihnachtsshow müssen die Fans in diesem Jahr zwar verzichten, dafür steht 2026 die "360° Stadion Tour" an, auf die sich die Sängerin schon jetzt sehr freut. Helene Fischer werde dann "inmitten ihrer Fans" singen und ihr Bühnencomeback "richtig schön feiern und zelebrieren", verriet sie am Samstagabend. Unter anderem wird sie in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden auftreten. Für Helene Fischer etwas ganz Besonderes. "Ich bin schon auch aufgeregt und freue mich, auch wieder in diese Rolle schlüpfen zu dürfen", verriet sie.

Bei "Klein gegen Groß": Helene Fischer gibt Einblicke in ihr privates Familienglück

In der ARD-Show "Klein gegen Groß" trat die Sängerin im "Weihnachtslieder-Duell" gegen die zwölfjährige Louise aus Friedberg an. Im Gespräch mit Kai Pflaume gab Helene Fischer auch ein paar Einblicke in ihr Familienleben. "Wir fühlen uns komplett und überwältigt", erzählte die Sängerin. Es scheint, als sei die Babyplanung damit abgeschlossen.

Thomas Seitel "der beste Mann"

Anfang August brachte Helene Fischer ihre zweite Tochter zur Welt. "Das zweite Kind bringt nochmal neue Aufgaben mit sich, aber es ist wunderschön. Ich könnte nicht glücklicher sein", schwärmte Fischer. Auch für ihren Ehemann Thomas Seitel fand sie liebevolle Worte: "Ich habe den besten Mann."

Helene Fischer sprach in der ARD-Show "Klein gegen Groß" unter anderem über ihr privates Familienglück. © Screenshot ARD

Die Schlagersängerin und Thomas Seitel gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Kennengelernt haben sie sich während Fischers Tournee "Live 2017/2018", bei der Seitel als Luftakrobat zum Show-Ensemble gehörte. Im Dezember 2021 krönte die Geburt ihrer Tochter ihr privates Glück. Ihr Familienleben schützen beide bewusst vor der Öffentlichkeit und treten nur selten gemeinsam in Erscheinung.

Die beiden leben komplett zurückgezogen und von neugierigen Blicken geschützt am Ammersee – ganz in der Nähe ihrer Eltern.

Exklusive TV-Premiere: Helene Fischer begeistert Fans

Im "Christmas"-Duell galt es anschließend, berühmte Weihnachtslieder der Popgeschichte nur anhand kurzer Ausschnitte mit dem Wort "Christmas" zu erkennen. Die prominenten Gäste tippten einstimmig auf Louise als Siegerin – und behielten recht. Nach einem Unentschieden entschied die Schülerin das Stechen für sich. Als Gewinn erhielt sie nicht nur ein nagelneues Tablet, sondern wurde von Helene Fischer außerdem zu deren Stadion-Tour im kommenden Jahr eingeladen.

Louise (12) und Helene Fischer duellierten sich bei Moderator Kai Pflaume © NDR/Thorsten Jander

Obendrauf gab es noch Fischers neues Weihnachtsalbum – persönlich handsigniert. Auf der Bühne sorgte die Sängerin nach ihrer Babypause direkt für eine echte TV-Premiere. Gemeinsam mit Musiker Rolf Zuckowski präsentierte sie den Song "Bald ist Weihnachten" aus ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit". Unterstützung bekam sie dabei auch vom Kinderchor "Blankenäschen" aus Hamburg.

Kai Pflaume teilt bei "Klein gegen Groß" gegen Christoph Maria Herbst aus

Neben Helene Fischer waren außerdem Miriam und Felix Neureuther, Schauspieler Christoph Maria Herbst (59), Komikerin Martina Hill (51), Philosoph Richard David Precht (61) und Schauspieler Moritz Bleibtreu (54) zu Gast. Als Kai Pflaume von seinen prominenten Gästen wissen wollte, mit welchem Talent sie sich bei "Klein gegen Groß" beworben hätten, sorgte der Moderator mit einem flapsigen Spruch für Aufsehen.

Seitenhieb bei "Klein gegen Groß": Kai Pflaume nimmt Christoph Maria Herbst aufs Korn. © NDR/Thorsten Jander

Martina Hill entschied sich fürs Tanzen, Richard David Precht für Vogelkunde und Moritz Bleibtreu für das Thema Comics. Christoph Maria Herbst machte dagegen ein ratloses Gesicht, was Pflaume zu einem humorvollen Seitenhieb verleitete: "Christoph ist ein Typ, da kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass der mal Kind war. Der war schon immer Christoph." Der Schauspieler nahm den kleinen Seitenhieb allerdings mit Humor.