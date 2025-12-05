"Gar keine Lust": Worauf Helene Fischer am Ammersee verzichtet

Helene Fischer genießt ihr Familienglück am malerischen Ammersee. Doch wie eine Promi-Bekannte jetzt verrät, spielt Verzicht bei der Sängerin zu Hause eine große Rolle. Was das mit ihren zwei Kindern zu tun hat...

Helene Fischer (41) erwartete im Jahr 2021 gespannt die Geburt ihres ersten Kindes. In die Rolle als Mutter fand sich die Schlagerkönigin schnell ein. Im August dieses Jahres verkündete sie dann die Geburt ihres zweiten Kindes. Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel (40) genießen das Familienglück am schönen Ammersee, wo sie in einer malerischen Villa leben. Wie tickt Deutschlands wohl erfolgreichste Sängerin privat? Eine Promi-Bekannte verrät jetzt Details.

Promi-Bekannte über Schlagerstar Helene Fischer: "Läuft unerkannt rum"

Vor wenigen Wochen traf sich Helene Fischer zu einem Interview mit Frauke Ludowig (61). In ihrem Podcast " " erzählt die RTL-Moderatorin, die Fischer schon seit vielen Jahren kennt, wie sie die Schlagerkönigin im Backstage-Bereich erlebt hat. Sie habe erfahren, dass die Star-Blondine im Privaten auf Styling und Make-up weitestgehend verzichtet. "Die läuft relativ unerkannt rum", meint Ludowig. So makellos und zurechtgemacht Helene Fischer auf der Bühne auch erscheint – zu Hause am Ammersee spielt der perfekte Look für die Sängerin wohl keine Rolle.

"Gar keine Lust" auf Styling im Privatleben

Fischer habe Frauke Ludowig verraten, dass sie im Privaten "gar keine Lust" auf ein ewiges Styling habe. "Das ist natürlich auch mit einem großen Zeitaufwand verbunden", merkt die RTL-Moderatorin an. Sie könne nachvollziehen, warum der Schlagerkönigin sämtliche Nerven für den perfekten Look abseits der Öffentlichkeit fehlen. "Ich weiß, wie das ist, wenn du so kleine Kinder hast. Da denkst du: 'Oh mein Gott, die Zeit ist viel zu schade zum Schminken. Ich muss jetzt das Kind stillen oder schaukeln, oder was auch immer'", so Frauke Ludowig verständnisvoll.

Frauke Ludowig und Tine Siepmann sprechen im gemeinsamen Podcast "Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt" über Helene Fischer. © imago/APress

Ansprüche auf der Bühne: Getuschel unter Stylisten

Privat sei Helene Fischer in Sachen Styling also sehr unkompliziert. Wenn es um ihre Bühnenshows geht, habe die Sängerin jedoch hohe Ansprüche. Frauke Ludowigs Podcastpartnerin Tine Siepmann, die zugleich auch ihre Stylistin ist, erzählt: "Also ich weiß ja von den Kollegen und Kolleginnen, dass das unfassbar aufwendig ist, wenn Helene auf Tour geht. Diese Klamotten, diese Bühnenoutfits, einfach alles."

Dass Fischer bei Konzerten stylishe Exzellenz erwartet, liegt sicherlich auch daran, dass sie ihren Fans nur das Beste bieten will. Eine großartige Show und ausgefallene Bühnenoutfits darf man sich sicherlich auch auf ihrer kommenden Stadion-Tour im nächsten Jahr erhoffen. Am 17. Juli führt es die Schlagerkönigin hierbei für einen Halt nach München.