Helene Fischer live in München: Das gab es bei ihrem Konzert noch nie

Helene Fischer ist aus der Babypause zurück und geht 2026 auf große Stadion-Tour. Auch in München wird sie ihren Fans dieses Mal "so nah wie noch nie" sein.

Schlager-Superstar Helene Fischer (41) meldet sich aus ihrer Babypause zurück und wird im Jahr 2026 wieder auf große "360 Grad-Stadion-Tour" gehen. Am 17. Juli macht die 41-jährige Schlagersängerin auch in München Halt und wird zum 20-jährigen Bühnenjubiläum in der Allianz Arena ein Konzert geben.

Erstmals wird Helene Fischer bei ihrer Tour inmitten ihrer Fans stehen. Im Zentrum der Stadien wird eine 360-Grad-Bühne aufgebaut, die über vier Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden sein wird.

Helene Fischer über ihre kommende Tour: "So nah waren wir uns noch nie“

"Ich kann euch eines versprechen, so nah waren wir uns noch nie“, erzählt Helene Fischer in einem Video, welches die Schlagersängerin auf Instagram gepostet hat. "Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer“, zeigt sich Fischer in dem Clip voller Vorfreude. "Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit euch.“

Tickets für das Konzert in München noch verfügbar

Tickets für das Konzert am 17. Juli 2026 um 19.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena gibt es noch zu kaufen (Stand: 11. November 2025).

Je nach Kategorie sind für den Gig in München laut Ticketanbieter Eventim noch VIP-Packages für das Konzert in der Allianz Arena sind aktuell nicht verfügbar.

Neben München tritt Helene Fischer noch in acht anderen deutschen Städten auf.

Alle Deutschland-Termine für Helene Fischer im Überblick

