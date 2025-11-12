Helene Fischer in München: So will sie Kinder und Tour-Proben unter einen Hut kriegen

Schlagerqueen Helene Fischer (41) hat sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt meldet sich die Sängerin zurück – mit einer ganz besonderen Ankündigung und persönlichen Infos.

Strahlend und top in Form: Helene Fischer zeigt sich nach ihrer Babypause im Münchner „Rosewood Hotel“ zur Pressekonferenz für ihre geplante "360°-Jubiläumstour".

Sie ist wieder da: Schlager-Queen Helene Fischer meldet sich aus der Baby-Pause zurück. Nachdem die 41-Jährige 2021 ihr erstes Kind, die kleine "Nala", zur Welt gebracht hatte, hat die nun ein kleines Geschwisterchen dazu bekommen: Ende August hatte die Sängerin die Geburt ihrer zweiten Tochter und damit gleichzeitig auch die Absage ihrer ursprünglich für dieses Jahr geplanten "Helene Fischer Show" verkündet.

Helene Fischer: "Bin wahnsinnig dankbar für mein Leben"

Danach blieb es recht still um die erfolgreiche Schlagerikone. Umso lautstärker kehrt Fischer jetzt zurück ins Licht der Öffentlichkeit und lädt am Mittwoch(12. November) zur Pressekonferenz ins teuerste Nobelhotel Münchens. Der Grund: 2026 ist die große "360°-Jubiläumstour" geplant. Helene Fischer feiert mit zwölf Open-Air-Konzerten ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. "Mir geht es gerade sehr, sehr gut, ich bin wahnsinnig dankbar für mein momentanes Leben und froh, dass alle gesund sind", sagt Fischer gleich zu Beginn mit Blick auf ihre kleine Familie.

Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter zeigt sich die 41-Jährige im Rosewood Hotel schon wieder schlank und zierlich wie eh und je. Wie diszipliniert Fischer in Sachen Sport und Fitness ist, ist nichts Neues. Trotzdem: Für die Stadiontour, die kommenden Juni beginnen soll, müsse sie wieder ein "intensives Sportprogramm" in Angriff nehmen.

Kinder und Tour-Proben? So will Helene alles unter einen Hut kriegen

Starten sollen die Proben laut Fischer voraussichtlich im kommenden Frühjahr. Und die Kinder – sind die dann auch dabei? "Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die auch Mutter ist", sagt die Sängerin am Mittwoch. "So werden wir natürlich viel mehr spontan organisieren und planen müssen, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit."

Deutlich zurückhaltender gibt sich die Sängerin mit Blick auf ihren Mann Thomas Seitel. Die beiden hatten sich bei ihrer Show 2017 kennen- und lieben gelernt. Vom Luftakrobaten, der die Schlagersängerin bei waghalsigen Stunts zum Fliegen brachte, wurde er zum Ehemann und Vater ihrer beiden Töchter. Zuvor teilte die gebürtige Russin ihr Leben jahrelang mit Schlager-Kollege Florian Silbereisen (44). Die beiden galten als das absolute Traumpaar der Schlagerbranche und sind auch heute noch freundschaftlich verbunden.

Wird man Helene Fischer und Mann Thomas auf der Bühne sehen?

Doch wird man Helene Fischer und Thomas Seitel auch bei der Jubiläumstournee wieder zusammen auf der Bühne sehen? Dazu will sich die Schlagerikone noch nicht äußern.

Klar ist aber: Was sich Helene Fischer für ihre Tour vorgenommen hat, ist nicht ohne: Um ihren Fans "so nah wie nur möglich" zu sein, wird die Sängerin zum ersten Mal auf einer 360-Grad-Bühne im Zentrum der Open-Air-Stadien performen.

Von 750.000 Tickets insgesamt sind schon jetzt 600.000 verkauft. Tourabschluss wird am 17. Juli 2026 in der Allianz Arena sein.