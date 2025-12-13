AZ-Plus
Keine eigene Weihnachtsshow – aber Helene Fischer ist trotzdem im TV zurück

Felix Neureuther und seine Frau Miriam entfesseln ihren Kampfgeist. Im TV kommt es zum ultimativen Duell. Wer wohl den Sieg davonträgt?
Max Häussler |
Felix und Miriam Neureuther treten in einem TV-Duell an.
Felix und Miriam Neureuther treten in einem TV-Duell an.

Seine aktive Ski-Karriere hat Felix Neureuther (41) hinter sich. Die Familie mit vier eigenen Kindern ist zum Lebensmittelpunkt des einstigen Profisportlers geworden. Doch für einen Abend fühlt sich Neureuther – zumindest wenn es um Konkurrenzdenken geht – auf die Skipiste zurückversetzt. An der Seite seiner Ehefrau Miriam (35) tritt er in einem TV-Duell an.

Miriam und Felix Neureuther im TV-Duell bei "Klein gegen Groß"

Die ARD-Sendung "Klein gegen Groß" geht in eine neue Runde. Am Samstag (13. Dezember) lädt Moderator Kai Pflaume (58) eine Vielzahl prominenter Gäste ins Studio ein, die gegen Kinder im direkten Duell antreten sollen. Neben Stars wie Helene Fischer (41), Christoph Maria Hebst (59), Moritz Bleibtreu (54) und Martina Hill (51) sind auch Felix und Miriam Neureuther am Start. Dem bayerischen Sportler-Paar werden eine gute Kondition und starke Rumpfmuskulatur abverlangt. Im Wettkampf gegen die neunjährigen Mädchen Lotte und Sarah sollen die Neureuthers Planks durchführen. Dabei müssen sie einen Stab und einen Ball möglichst oft hin und hergeben.

Felix und Miriam Neureuther treten in einem TV-Duell an.
Felix und Miriam Neureuther treten in einem TV-Duell an.

Wie sich Felix und Miriam Neureuther wohl schlagen werden? Sportlich sind sie allemal – doch fit genug, um gegen Lotte und Sarah besiegen zu können? Die Fans dürfen gespannt sein.

Helene Fischer macht TV-Comeback mit Rolf Zuckowski

Mit großer Spannung erwarten die Zuschauer auch die TV-Rückkehr von Megastar Helene Fischer nach über einem Jahr. Die Schlagersängerin gab im Sommer die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Bei "Klein gegen Groß" greift die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin am Samstagabend zum Mikrofon.

Sie singt zwei Songs aus ihrem neuen Album "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit". Dabei wird sie unterstützt von Rolf Zuckowski (78) und einem Kinderchor aus Hamburg. Und auch ein Kinder-Duell wartet auf den Schlager-Star.

Musikwissen gefragt: Wie viele Songs erkennt Helene Fischer?

Die 41-Jährige tritt im Ersten gegen die zwölfjährige Louise an. Dabei wird es besinnlich, denn die beiden müssen Weihnachtshits allein an der Betonung des Wortes "Christmas" im Songtext erkennen. Wer mehr Lieder erkennt, darf sich über den Sieg freuen.

Helene Fischers TV-Comback nach der Geburt ihrer zweiten Tochter freut die Fans. Ihre eigene ZDF-Weihnachtsshow fällt 2025 aber aus. Fischer möchte Zeit mit ihrer Familie genießen. Ob ihre Sendung am Ersten Weihnachtsfeiertag 2026 wieder ausgestrahlt wird, lässt der Sender bislang offen.

