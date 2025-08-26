Geplatzte ZDF-Show von Helene Fischer: Sender spricht in der AZ von alternativen Plänen

Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mama geworden und schwebt im großen Familienglück. Ihre traditionelle "Helene Fischer Show" am 25. Dezember 2025 hat sie abgesagt. Was wird nun stattdessen am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF laufen? Die AZ hat beim Sender nachgehakt.

Helene Fischer (41) und ihr Ehemann Thomas Seitel (40) haben allen Grund zur Freude: Ihre Familie ist um ein weiteres Töchterchen gewachsen. Für die stolze Zweifachmama bedeutet das natürlich eine große Umstellung – die Powerfrau hat daher die Entscheidung getroffen, ihre "Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtsfeiertag ausfallen zu lassen. Wie will man den Sendeplatz beim ZDF nun alternativ füllen?

Helene Fischer im Babyglück: "Kostbare Zeit mit meiner Familie"

Auf Instagram meldete sich Helene Fischer mit den freudigen Nachrichten bei ihren Fans. In einem handgeschriebenen Brief ließ sie verlauten: "Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben."

Schließlich machte die 41-Jährige eine wichtige Entscheidung publik: "Viele von euch haben sicher schon auf die 'Helene Fischer Show' gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird. Für die Vorbereitung brauche ich mehrere Wochen, und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

ZDF-Sprecherin zur AZ: "Bereits in der Planung für das Ersatzprogramm"

Für den verantwortlichen Sender bedeutet die Entscheidung der Sängerin natürlich Konsequenzen: Wie will das ZDF den wichtigen Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr füllen? Auf Nachfrage der AZ hat sich eine Sprecherin zu der Programmplanung geäußert: "Nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns gemeinsam entschieden, die 'Helene Fischer Show' 2025 auszusetzen."

Die ZDF-Mitarbeiterin meinte weiter: "Die umfangreichen und zeitaufwendigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs. Das ZDF befindet sich bereits in der Planung für das Ersatzprogramm am Ersten Weihnachtsabend, wir kommunizieren zu gegebener Zeit."

Nach Baby-News von Helene Fischer: Diese Promis gratulieren

Auch wenn viele Fans über die abgesagte Show enttäuscht sind, überwiegt in den Kommentaren unter dem Baby-Post die aufrichtige Freude. Und auch einige Promis beglückwünschen Helene Fischer zum Familienzuwachs. Sängerin Maite Kelly (45) schreibt: "Oh wow, alles Gute zur Geburt der Kleinen. Viel Gesundheit und ganz viele tolle Momente."

Model Barbara Meier (39) kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch!" Und Beatrice Egli (37) widmet ihrer Schlagerkollegin sogar einen eigenen Post: "Liebste Helene, welch wunderbare Nachrichten! Von Herzen gratuliere ich dir zur Geburt deiner kleinen Tochter. Ich wünsche euch als Familie unendlich viel Liebe, Geborgenheit und Glücksmomente, die euch ein Leben lang tragen."