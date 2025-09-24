Übergriffige Wiesn-Anmache: Cathy Hummels spricht über aufdringliche Männer

Auf dem Oktoberfest ist Cathy Hummels Stammgast. Ihr "WiesnBummel" hat einen festen Platz im Promi-Kalender. Die Münchnerin liebt das größte Volksfest der Welt, doch eine Sache stört sie ganz gewaltig: aufdringliche Männer.

Für Cathy Hummels ist aktuell die schönste Zeit des Jahres angebrochen. Die 37-Jährige ist gern auf dem Oktoberfest. Am ersten Wiesn-Montag hat sie ihren traditionellen "WiesnBummel" mit vielen Promi-Freunden und -Kollegen gefeiert. Der Münchnerin kann beim Gang über das Festgelände fast nichts die Laune verhageln – doch eine Sache stört sie gewaltig. Mit der AZ hat sie darüber gesprochen.

Wiesn-Trick von Cathy Hummels: "Ich trinke erst am Abend"

Cathy Hummels ist das Oktoberfest nicht nur Vergnügen, für sie bedeutet die Wiesn auch Arbeit. Daher hält sie eine strenge Regel ein, wie sie der AZ beim "Wiesnbummel" verraten hat: "Ich trinke erst am Abend." Außerdem ist die Ex von Mats Hummels dem Alkohol nicht sonderlich zugetan: "Ich trinke auch nur einmal im Jahr." Da darf es zur Wiesn dann ausnahmsweise auch mal eine Maß Bier geben.

Neben ihren beruflichen Verpflichtungen schaut Cathy Hummels dennoch auch privat auf der Theresienwiese vorbei. So kommt auch Sohnemann Ludwig auf dem Oktoberfest auf seine Kosten. "Ich will noch ein- bis zweimal mit meinem Sohn gehen", sagt sie der AZ. Auch mehrere Wiesn-Drehs stehen an.

Mit ihrem "WiesnBummel" begeistert Cathy Hummels jedes Jahr zahlreiche Promi-Gäste. © Petra Stadler

Cathy Hummels über Oktoberfest: "Manche Männer sind ein bisschen aufdringlich"

Wenn Cathy Hummels privat auf die Wiesn geht und nicht von VIPs oder Kamera-Teams begleitet wird, wird sie oft von Schaulustigen erkannt. Das stört sie allerdings nicht, wie sie betont: "Ich werde tatsächlich sehr oft erkannt, was ich aber ganz schön finde." Doch an einer Sache hat sie etwas auszusetzen: "Das Einzige, was ich nicht so mag: Manche Männer sind ein bisschen aufdringlich."

Wie wehrt die Unternehmerin unerwünschte, manchmal auch alkoholgeschwängerte Avancen ab? Zum Schutz hat sie dafür einen simplen Trick: "Ich trage die Schleife rechts", erklärt sie lachend der AZ. Eine rechts gebundene Schleife am Dirndl bedeutet nämlich, dass die Trägerin entweder vergeben oder verheiratet ist. In Zeiten der Selbstbestimmung kann es aber auch dafür stehen, dass die Person keine Lust auf Wiesn-Flirts hat. Und auch einen weiteren Tipp beherzigt Cathy Hummels, wenn es um etwas aufdringlichere Männer und plumpe Flirtversuche auf dem Oktoberfest geht: "Ich gehe gar nicht erst darauf ein."