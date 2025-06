Eigentlich schreibt Ildikó von Kürthy Bücher – jetzt will sie ins Fernsehen und Heidi Klum überzeugen. Was hat es damit auf sich?

Tja, damit dürfte Model-Mama Heidi Klum (52) wohl kaum gerechnet haben, als sie zuletzt in ihrer Sendung "Germany’s Next Topmodel" (Finale am 19. Juni) einen dringlichen Appell aussprach: Es mögen sich doch endlich mal Best Ager für die kommende Staffel ihrer Sendung anbieten. Nun hat sie gleich ihre erste Bewerberin – und noch dazu eine sehr prominente: die Bestseller-Autorin Ildikó von Kürthy (57, "Mondscheintarif", "Problemzonen").

Bestseller-Autorin will Heidi Klum im TV überzeugen: "Habe mir ein Herz genommen"

Die Autorin hat sich in einem selbst gedrehten Instagram-Video beworben und sich darin direkt ans GNTM-Team gewandt – mit den Worten: "Da es mir so am Herzen liegt, dass Frauen jenseits der 50 nicht in der Unsichtbarkeit verschwinden, habe ich mir ein Herz genommen und bin über meinen Schatten gesprungen und möchte mich hiermit für das Casting bewerben." Kürthy weiter: "Ich halte mich nicht besonders geeignet, 'Germany’s Next Topmodel' zu werden, aber ich glaube, ich bin geeignet, um Frauen meiner Altersklasse mit Humor und mit Würde und mit viel Freundlichkeit zu repräsentieren."

Autorin Ildikó von Kürthy bald bei "Germany's Next Topmodel"?

Ildikó von Kürthy sei längst raus "aus dem Alter, wo [ihr, d. R.] der Brustumfang noch besonders wichtig ist". Doch die Autorin meint im Video: "Über eine Zahl möchte ich sprechen. Ich bin 57 und Alter ist nicht nur eine Zahl. Alter ist so viel mehr als das. Es sagt so viel darüber aus, wie lange ich lebe und wie viel Zeit ich hatte, das Beste aus meinem Leben zu machen." Sie freue sich auf eine Einladung in die Sendung, schließt sie.

Bewerbung von Ildikó von Kürthy ist ein Geheimnis: "Meine Familie weiß noch nichts davon"

Mit ihrer Bewerbung hat die Schriftstellerin offenbar einen Nerv getroffen. Das Video wurde in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Internet-Hit. Bis zum Freitagmittag hatte es beinahe 700.000 Aufrufe – ein Vielfaches der Zuschauer, die die beliebte Autorin sonst mit ihren Beiträgen erreicht. Ildikó von Kürthy schreibt dazu: "Meine Familie weiß noch nichts davon. Ob wir dann alle nach New York ziehen müssen? Oder nach Mailand? Na ja, das sehen wir dann."

Heidi Klum mit dem aktuellen Cast von GNTM 2025. © ProSieben/Max Montgomery

Sie müsse "gerade selbst ein wenig über [sich, d. R.] lachen, dass [sie sich, d. R.] zu dieser spontanen Aktion habe hinreißen lassen". Die Schriftstellerin erklärt: "Ich kenne die Sendung noch nicht mal. Habe sie vor 20 Jahren zuletzt gesehen. Das war mit Bruce Darnell (67), der von sich selbst immer so gerührt war, dass er regelmäßig in Tränen ausbrach. Das hat mir sehr gut gefallen."

Ildikó von Kürthy erklärt: Darum will sie zu "Germany's Next Topmodel"

Von Kürthy bezeichnet sich augenzwinkernd als "Menopause-Modell" und "Klimakteriums-Mannequin". Sie wolle gegen die Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit von Frauen jenseits der 50 "mal persönlich etwas tun".

Die Autorin unterschrieb ihren Beitrag selbstironisch mit dem Pseudonym "Ildikó Bündchen-Schiffer" – in Anlehnung an die Supermodels Gisele Bündchen (44) und Claudia Schiffer (54). Ob Heidi Klum an dieser Bewerbung noch vorbeikommt? Eine Reaktion steht bislang noch aus.