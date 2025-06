"GNTM": Heidis Final-Anwärter shoppt sich ins Aus

Hopp oder top: Für die besten acht Models zählt jetzt nur noch der Einzug ins "GNTM"-Finale. Beim Cover-Shooting schnuppern alle Final-Luft. Doch der Einkaufsbummel vor dem letzten Walk wird einem Kandidaten zum Verhängnis. Wer sind die sechs glücklichen Finalisten?

Nur noch ein Schritt: Den großen Traum vom Finale bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und ) wollen sich alle verbliebenen acht Models erfüllen. Entsprechend angespannt gehen sie in die letzten Prüfungen in Los Angeles. Wie sich der "GNTM"-Sieg anfühlt, testen sie beim Shooting für den Titel der "Harper's Bazaar". Wer das Cover ziert, entscheidet sich im Live-Finale in der kommenden Woche. Für zwei der Acht ist - nach ereignisreichen vier Monaten "GNTM" - kurz vor der Final-Show Schluss. Tragisch: Ein aussichtsreicher Kandidat begeht beim Einkauf für den letzten Walk in L.A. einen verhängnisvollen Fehler und shoppt sich damit ins Aus.

"Wir sind abnormal gewachsen"

Ihre viermonatige Show-Reise geht für die Models in der kommenden Woche mit dem großen Finale zu Ende. Amüsiert, aber auch zu Tränen gerührt sehen sich die letzten Acht ihre Casting-Videos an, mit denen sie sich bei "GNTM" beworben haben. Alle sind sich sicher: Sie haben äußerlich wie innerlich große Entwicklungssprünge vollzogen. Daniela (20) erkennt auf dem Casting-Band "eine ganz andere Dani", die sich von der "Barbie" zum selbstbewussten und offenen Model gewandelt hat. Pierres (22) Fazit: "Wir sind abnormal gewachsen. Kein Wunder, dass wir im Halbfinale stehen." Seiner Aufforderung "Applaudieren wir uns selbst" kommen alle begeistert nach.

Cover-Shooting als Vorgeschmack auf den Sieg

Auch die diesjährigen "GNTM"-Sieger werden das Cover der Zeitschrift "Harper's Bazaar" zieren. Das Shooting dafür findet traditionell im Halbfinale statt. Den Vorgeschmack auf den Sieg genießen alle Models in vollen Zügen. Prächtig gestylt posieren sie einzeln in und an einem schicken Oldtimer. Zoe ist im Vorfeld so nervös wie bei ihrer Führerscheinprüfung. Beim Shooting gibt sie dann gemeinsam mit Magdalena (21), Pierre und Jannik die beste Figur ab. Der 22-jährige aus Bad Segeberg weckt Erinnerungen bei Heidi Klum (52): "So sah mein Mann bei unserer Hochzeit aus." Und Kerstin Schneider, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe des Magazins, ergänzt: "Da sprüht was aus den Augen. Die Kamera liebt es."

Schwerer tun sich Canel (26) und Eliob (29). Die Essenerin braucht länger als die Konkurrenz, um die richtige Pose zu finden. Der Österreicher mit Wohnsitz in Tokio beobachtet Konkurrent Moritz (19) beim Shooting und ist sich sicher: "Am Auto relaxen und gut dabei aussehen, kann ich auch." Doch sein Gesichtsausdruck wirkt auf die Jurorinnen zu eintönig: "Du hättest mehr anbieten können." Während die Konkurrenz überzeugt, wissen die beiden: Am Ende entscheiden Nuancen über das Weiterkommen.

Eliobs fataler Shopping-Fail

Vor dem letzten Fashion-Walk in Los Angeles drückt Heidi den Models je 1.500 Dollar in bar in die Hand. Ihre Aufgabe: Sie sollen innerhalb von zwei Stunden ein Tages- und ein Abend-Outfit shoppen. Der Walk beinhaltet einen schnellen Outfit-Wechsel, den die Models bei der Kleiderauswahl einplanen sollen. Während die vier weiblichen Models routiniert einkaufen gehen, ruft die Aufgabe bei Pierre Panik hervor: "Ich hasse Shopping-Touren." Eliob plagt ein ganz anderes Problem. Er reizt nicht nur das Zeitlimit voll aus. Auch beim Budget will er keine Kompromisse machen und die ganzen 1.500 Dollar ausgeben, um "expensive" auszusehen. Doch das kommt ihn teuer zu stehen. Eliob hat die Rechnung ohne das amerikanische Preis-System gemacht: Die Mehrwertsteuer auf Bekleidung wird erst an der Kasse aufgeschlagen. Weil der Gesamtpreis das Budget übersteigt, muss er Hemd und Schuhe an der Kasse zurücklassen - ein fataler Fehler.

Peggy Bundy läuft zu Vivaldi

Vor den Augen von Heidi Klum und Kerstin Schneider kämpfen die Models im abschließenden Walk ums Finale. Dabei könnte Zoes Walk in einem Schlosspark nicht abwechslungsreicher sein. Im gewagten Leo-Look fühlt sie sich wie Sitcom-Star Peggy Bundy. Was den Komik-Faktor noch steigert: Ein klassisches Live-Orchester intoniert Antonio Vivaldi dazu. Im edlen Abendkleid findet die Kölnerin aber den fließenden Übergang zurück zur feinen Dame der Gesellschaft. Währenddessen weiß Canel nach "mittelmäßigem" Shooting, dass sie beim Walk überzeugen muss. Ihre selbst gewählten Outfits rufen bei Heidi allerdings keine Begeisterungsstürme hervor. Dasselbe gilt für Eliob: Sein Auftritt ohne Hemd und Schuhe lässt die Jurorinnen ratlos zurück. Hat er sich tatsächlich selbst ums Finale geshoppt?

Last-Minute-Aus für Canel und Eliob

"Was die Models angeht, ist das die stärkste Staffel", findet Kerstin Schneider. Umso kniffliger ist die Entscheidung über den Finaleinzug. Die ersten Plätze dafür gehen an Moritz (19) aus Berlin und an Daniela. Die Stuttgarterin verspricht: "Ich will jetzt den ersten Platz. Es gibt kein Stopp mehr." Auch das Wiener Duo Magdalena und Pierre steht verdient im Finale. Die letzten Entscheidungen fallen somit zwischen Jannik und Eliob bei den Männern und Zoe und Canel bei den Frauen.

Canel war in Deutschland vor kurzem noch als Putzkraft im Einsatz und hat durch die Staffel hindurch bei Kunden und Designern mächtig Eindruck hinterlassen. Ihre "GNTM"-Reise geht kurz vor dem Finale zu Ende - aufhalten lässt sie sich davon vermutlich aber nicht: "Ich werde der Welt weiterhin zeigen, wer Canel ist." Auch für Eliob ist Schluss. Den Finaleinzug kostet ihn auch sein fataler Shopping-Fail. Außerdem konnte er als einziger Halbfinalist keinen Model-Job ergattern. Der sympathische Österreicher verlässt die Staffel dennoch in Dankbarkeit. Dagegen ziehen Zoe und Jannik ins Rennen um den Titel als "Germany's next Topmodel" in der kommenden Woche ein.