TV-Aus für Andy Borg? Was er jetzt über Pläne zum Ruhestand verrät

Wie denkt Schlagerstar Andy Borg aktuell über ein TV-Aus? Der Sänger gibt Aufschluss und spricht zudem über das Älterwerden und das Eheleben mit seiner Frau Birgit. Was hat Borg jetzt zu sagen?

Seit den 80er-Jahren begeistert Andy Borg (64) als Schlagersänger viele Fans. Auf der Bühne fühlt sich der gebürtige Österreicher wohl – auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft. Beim "Schlagerboom" am 18. Oktober kam es bei Borg beispielsweise zu Problemen während seines Auftritts. Doch als echter Vollprofi mit viel Bühnenerfahrung ließ er sich davon nicht einschüchtern. Am 2. November wird Borg nun 65 Jahre alt. Seine Fans sorgen sich schon jetzt vor dem Moment, an dem es irgendwann mal heißt: "Es gibt keine Auftritte mehr." Wie denkt der Schlagerstar selbst über ein TV-Aus? Andy Borg gibt Aufschluss.

Schlagerstar Andy Borg: Das sagt er zum Thema Ruhestand

Im Interview mit der Zeitschrift "Das Goldene Blatt" verrät Borg, ob er bereits über das Thema Ruhestand nachgedacht hat. Seine Antwort fällt eindeutig aus: "Absolut nicht!" Andy Borg schildert: "Ich bin ein Musikant. Und wenn mich jemand fragt, ob ich auftrete, dann freue ich mich, fühle mich gebauchpinselt und sage zu, sofern der Termin noch frei ist. Und deshalb denke ich nicht an Ruhestand, sondern freue mich vielmehr darüber, dass mich die Menschen noch sehen möchten." Demnach kommt Aufhören für den Schlagerstar noch lange nicht infrage.

TV-Aus für Andy Borg? "Solange meine Stimmbänder das mitmachen"

"Mein Leben besteht aus überwiegend glückseligen Momenten, auf der Bühne und auch dahinter! Und solange meine Stimmbänder das mitmachen und die Menschen mich hören möchten, werde ich auch weiter auftreten!", steht für Andy Borg fest. Damit hat der "Adios Amor"-Interpret eine ähnliche Sichtweise auf die Dinge wie Sängerkollegin Marianne Rosenberg (70). Im Sommer verriet die Schlagerkönigin gegenüber der AZ, dass ihre Fans noch lange nicht auf sie verzichten müssen.

Andy Borg und seine Ehefrau Birgit im August 2023. © imago/APress

Andy Borg spricht über Älterwerden: "Ändern kann ich es nicht"

Vor dem Älterwerden fürchte sich Rosenberg nicht, wie sie im AZ-Interview klarstellte. Und Andy Borg stimmt ihr da wohl zu: "Um ehrlich zu sein, denke ich nicht großartig darüber nach. Warum sollte ich auch? Ändern kann ich es eh nicht." Der bald 65-Jährige witzelt: "Ich hatte schon so oft Geburtstag, von mir aus kann ich gerne zwei oder drei Jahre mit dem Geburtstag pausieren."

Andy Borg privat: Was er jetzt über Eheleben mit Frau Birgit verrät

Das private Glück hat Andy Borg längst gefunden. Über den gemeinsamen Alltag mit seiner Ehefrau Birgit (53) sagt der Österreicher: "Birgit und ich – wir leben wirklich zusammen, rund um die Uhr, seit mehr als 30 Jahren. Wir verabschieden uns morgens, dann geht jeder in seine Arbeit und wir treffen uns abends erst wieder." Birgit ist nicht nur Borgs Partnerin – sie ist zugleich auch seine Managerin. "Ich arbeite und lebe mit ihr zusammen. Das ist nicht für jeden das Richtige, aber für uns ist es perfekt", betont Borg.

Mit Birgit an seiner Seite und zahlreichen Fans, die ihm auch nach über vier Jahrzehnten noch treu sind, freut sich Andy Borg auf die kommenden Jahre.