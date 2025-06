Marianne Rosenberg feierte vor Kurzem ihren 70. Geburtstag. Im Interview mit der AZ spricht die Schlager-Ikone über das Älterwerden und Sorgen, die damit einherkommen. Auch verrät die Sängerin, unter welchen Umständen sie ein Karriere-Aus in Betracht zieht und wie man sie sich in ihrer Rolle als Großmutter vorstellen muss.

Marianne Rosenberg (70) ist aus der Schlagerwelt nicht wegzudenken. Seit den 70er-Jahren begeistert sie ein großes Publikum und ist auf den Bühnen Deutschlands zu Hause. Da versteht sich von selbst, dass auch Unterhaltungsshows im TV wie der "ZDF-Fernsehgarten" nicht auf die Musik-Ikone verzichten wollen. Am 10. März feierte Rosenberg ihren 70. Geburtstag. Im Interview mit der AZ verrät Rosenberg nun, welche Gedanken ihr bei fortschreitendem Alter durch den Kopf gehen.

Marianne Rosenberg spricht über Älterwerden: Appell an ihre Mitmenschen

Wenn sie an ihr Alter denkt, ist Marianne Rosenberg wichtig zu betonen: "70 ist auch nur eine Zahl. Auch wenn sie [...] bei den Menschen und auch bei mir selbst Assoziationen hervorruft, die beängstigen können." Allzu sehr scheinen solche Sorgen die Sängerin jedoch nicht zu beschäftigen: "Ja, man verliert etwas an Spontanität und gewinnt [dafür, d. R.] etwas an Erfahrung, also alles nicht wirklich dramatisch." Rosenberg betont, niemand könne für immer jung bleiben. Doch jeder könne seinen Teil dazu beitragen, "die Welt zum Besseren zu verändern". Darauf solle man sich konzentrieren, denn an einer besseren Welt müsse man als Gesellschaft "weiter arbeiten".

Schlagerstar über künftiges Karriere-Aus: "Dann wäre der Zeitpunkt aufzuhören"

Helfen ist Marianne Rosenberg ein großes Anliegen – doch dabei soll die Musik natürlich nicht zu kurz kommen. Die Schlager-Ikone bestätigt, dass ihre Fans noch lange nicht auf sie verzichten müssen. Ein Karriere-Aus käme für Rosenberg nur unter bestimmten Bedingungen infrage:

Marianne Rosenberg bei einem TV-Auftritt im Dezember 1980. © imago/United Archives

"Wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, mir Musik auszudenken, zu komponieren und Texte zu schreiben." Für die 70-Jährige steht fest: "Dann wäre das für mich auch der Zeitpunkt aufzuhören. Aber noch ist die Musik die Quelle, aus der ich meine kreative Energie schöpfe. Und immer noch ist es etwas Wunderschönes, Songs zu machen und sie meinem Publikum zu präsentieren."

Marianne Rosenberg spricht über Typveränderungen: "Entwickelt und emanzipiert"

Heute kennt man Marianne Rosenberg schick gekleidet und mit dunkelroten oder dunkelbraunen Haaren. Doch im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere machte die Sängerin einige Typveränderungen durch. Ihre "Frisuren und Outfits haben sich [...] immer wieder" gewandelt. Das sei "teils der Mode geschuldet", habe aber auch damit zu tun, dass sich die "visuelle Darbietung" zu unterschiedlichen Songs und Alben einem "ständigen Wechsel" unterwerfe. "Nichts bleibt, wie es ist, nicht im Leben und schon gar nicht auf der Bühne", so Rosenberg.

Früher habe die "Lieder der Nacht"-Interpretin "optisch ausdrücken" wollen, dass sie "nicht mehr das brave Mädchen" sei. Die Sängerin habe zeigen wollen, dass sie sich "entwickelt und emanzipiert" hat – auch von ihrer "Rolle im Musikgeschäft". Die Musik-Ikone meint zudem: "Heute bin ich da gelassener geworden, weil es mir gelungen ist, als Frau in einer männerdominierten Branche selbstbestimmt zu arbeiten."

Marianne Rosenberg über Rolle als Großmutter: "Wäre wirklich traurig"

Abseits von Bühnen- und TV-Shows ist Marianne Rosenberg glücklich über ein harmonisches Familienleben. Seit mehr als 30 Jahren ist ihr Manager Michael Klöckner der Partner an der Seite der Schlager-Diva. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Max (31), der wie seine Mutter als Musiker, aber auch als Produzent tätig ist. Zudem ist Marianne Rosenberg bereits stolze Großmutter. Im Gespräch mit der AZ verrät sie dazu: "Privat bin ich eine Frau, eine Mutter und [...] auch eine Großmutter, wie viele andere auch. Und ich bin alles drei sehr gerne." Rosenberg betont: "Wenn man das [Private, d. R.] nicht von seinem Beruf in der Öffentlichkeit trennen könnte, dann wäre das wirklich traurig."

Im Herbst geht die Schlager-Ikone auf große Club-Tour. Am 6. November zieht es Marianne Rosenberg für einen Auftritt nach München. Schon jetzt freut sich die Sängerin auf die Performance im Kulturzentrum Backstage – und ihre Fans sicherlich auch.