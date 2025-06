Marianne Rosenberg ist am kommenden Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast. Im AZ-Interview spricht die Sängerin über Andrea Kiewel und ihren Auftritt. Auch verrät sie spannende Details zu Absprachen, die hinter den Kulissen der TV-Show stattfinden.

Die kommende "ZDF-Fernsehgarten"-Ausgabe am 15. Juni ist für Andrea Kiewel (60) eine ganz besondere. Sie feiert am Sonntag ihr 25-jähriges Jubiläum als Moderatorin der Sendung. Wie gewohnt sind viele Schlagerstars und weitere Promis auf dem Mainzer Lerchenberg geladen, um dem TV-Publikum eine spektakuläre Show zu bieten. Auch Sängerin Marianne Rosenberg (70) ist mit von der Partie. Im Interview mit der AZ spricht sie über Details zu ihrem Auftritt und Absprachen hinter den Kulissen.

Marianne Rosenberg packt über "ZDF-Fernsehgarten"-Absprache aus: "Müssen es alle wollen"

Marianne Rosenberg verrät, dass ihr geplanter "ZDF-Fernsehgarten"-Auftritt nach Absprache zwischen drei Parteien zustande gekommen sei: "Wir müssen es schon alle wollen, also das ZDF, Andrea Kiewel und ich. Sonst findet der Auftritt nicht statt." Damit wird deutlich, dass der Auftritt vorab wohl auch von Kiewel abgesegnet werden muss. Demnach konnte sich die Moderatorin nach 25 Jahren im "Fernsehgarten" wohl ein gewisses Mitspracherecht erkämpfen, was die Gestaltung der Sendung angeht.

Kurz vor "Fernsehgarten"-Auftritt: Marianne Rosenberg schwärmt von Rapper

Zu ihrem Auftritt am kommenden Sonntag erzählt Marianne Rosenberg, dass sie nicht allein auf der Bühne stehen wird. Rapper Eko Fresh (41) werde sie musikalisch unterstützen, während die 70-Jährige ihren Song "Im Namen der Liebe" performt. Der Rap-Star und die Schlagerkönigin – für Rosenberg ist das eine gar nicht so ungewöhnliche Kombination: "Mit Eko hatte ich in den letzten Jahren schon oft verschiedene berufliche Berührungspunkte. Dabei habe ich ihn als einen sehr entspannten und sympathischen Menschen kennengelernt." Ob das Duo beim "Fernsehgarten"-Publikum punkten kann, wird sich in wenigen Tagen zeigen.

Rapper Eko Fresh performt im "ZDF-Fernsehgarten" an der Seite von Marianne Rosenberg. © imago/Horst Galuschka

Marianne Rosenberg über "Fernsehgarten"-Zukunft von Andrea Kiewel: "Marke geworden"

Was Moderatorin Andrea Kiewel anbelangt, ist sich Marianne Rosenberg sicher: "Sie hat sich einen eigenen Stil erarbeitet und ihr Publikum damit angesprochen. Sie ist eine Marke geworden." Damit stehe für die "Liebe kann so weh tun"-Interpretin fest, dass die "Fernsehgarten"-Zuschauer auch in Zukunft sicherlich nicht auf "Kiwi" verzichten wollen. Rosenberg betont, die 60-Jährige habe "es verdient, die Sendung [...] weiterhin zu moderieren".

Andrea Kiewel feiert am 15. Juni ihr 25-jähriges Jubiläum als "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin. © imago/STAR-MEDIA

Das Publikum vor Ort und die TV-Zuschauer dürfen gespannt sein, was genau sie am Sonntag erwartet. Klar ist, neben Marianne Rosenberg und Eko Fresh werden auch Sängerin Katja Ebstein (80) und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) unter den Gästen sein. Zudem kann Andrea Kiewel sicherlich mit zahlreichen Glückwünschen zu ihrem "Fernsehgarten"-Jubiläum rechnen.