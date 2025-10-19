Am Samstagabend feierte Florian Silbereisen in der Dortmunder Westfalenhalle seinen beliebten "Schlagerboom". Die Stars und Sternchen der Szene zeigten sich gut gelaunt, doch bei Andy Borgs Auftritt lief nicht alles rund.

Roland Kaiser, Maite Kelly, Howard Carpendale, Michelle, Ben Zucker, No Angels – wenn Florian Silbereisen ruft, steht fast die gesamte Schlagerbranche Spalier. Am Samstagabend hatte der Entertainer in der Dortmunder Westfalenhalle zu seinem berühmt-berüchtigten "Schlagerboom" 2025 geladen. Zahlreiche Stars gaben sich auf der Bühne die Ehre – doch bei einem Auftritt ging etwas gehörig schief.

Andrea Berg fährt mit XXL-Kran über "Schlagerboom"-Publikum

Pünktlich um 20.15 Uhr begrüßte Florian Silbereisen die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen zum "Schlagerboom" 2025. In der über dreistündigen Show war einiges geboten. Vor allem der Auftritt von Andrea Berg zählte zu einem der Highlights des Abends.

Die Sängerin wurde mit einem XXL-Kran über das Publikum gefahren und gab einen Mix ihrer größten Hits zum Besten. Natürlich durfte auch ihr neuer Song "Nächstes Mal sag ich dann Nein" nicht fehlen.

Andrea Berg sorgt mit einem Hitmix beim "Schlagerboom" 2025 für Begeisterung. © Screenshot ARD

Mit knapp elf Minuten hatte Andrea Berg wohl die längste Bühnenpräsenz des Abends. Nach ihrem Auftritt zeigte sich die 59-Jährige glücklich und richtete eine persönliche Botschaft an ihre Fans. "Ihr wart der Wahnsinn und macht jeden Auftritt besonders. Danke, dass ihr so mit mir gefeiert habt!"

Andy Borg kämpft mit Ton-Problemen: "Ich höre gar nichts"

Aber nicht nur Andrea Berg, auch Maite Kelly, Roland Kaiser und Howard Carpendale konnten mit einem Greatest-Hits-Medley begeistern. Entertainer Andy Borg sorgte mit "Ich komm zurück nach Amarillo" für jede Menge Beifall, doch bei seinem Auftritt gab es Probleme. Bevor der Sänger sein Lieb anstimmte, rief er in sein Mikrofon: "Ich höre gar nichts. Ich höre euch nicht."

Trotz Tonproblemen zieht Andy Borg seinen "Schlagerboom"-Auftritt souverän durch. © Screenshot ARD

Offenbar gab es eine Störung bei den Kopfhörern von Andy Borg. Etwas verunsichert verpasste der Schlagerstar seinen Playback-Einsatz, doch nach nur wenigen Sekunden hatte er sich wieder gefangen. Als Vollprofi zog er seinen restlichen Auftritt souverän durch und die Fans sangen gut gelaunt mit.

Florian Silbereisen verwechselt Name von "Schlagerboom"-Gast

Florian Silbereisen selbst sorgte anschließend für einen etwas peinlichen Moment. Als er Ballermann-Sternchen Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne begrüßte, verwechselte er ihren Nachnamen. "Herzlich willkommen, Anna-Maria Zimmerfrei", rief er den Fans entgegen. Sein Versprecher viel dem "Schlagerboom"-Gastgeber selbst auf – peinlich berührt erklärte er: "Liebe Anna, in der Aufregung ist mir da ein bisschen was verrutscht, aber ich bin mir sicher, das werden wir des Öfteren irgendwo nochmal sehen, meinen kleinen Versprecher."

Florian Silbereisen verwechselt den Nachnamen von Anna-Maria Zimmermann. © imago/Eventpress

Florian Silbereisen kündigt an: Auch 2026 gibt es den "Schlagerboom"

Nach dem "Schlagerboom" 2025 ist vor dem "Schlagerboom" 2026 – wie Florian Silbereisen angekündigt hat, geht es auch nächstes Jahr mit der Show weiter. Wen er am 16. und 17. Oktober 2026 in der Dortmunder Westfalenhalle begrüßen wird, steht noch nicht fest. Der Ticketverkauf ist bereits gestartet.