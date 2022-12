Turtelei im Auto: Ist Stefan Mross wieder vergeben?

Stefan Mross wird erstmals nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack wieder lachend gesehen. In seinen Armen liegt eine schöne Blondine – und sie ist keine Unbekannte.

Ein kleiner Flirt direkt nach der Trennung? Dass das die Gerüchteküche natürlich mächtig anheizt, hätten sich Stefan Mross und die schöne Blondine eigentlich denken können, als sie umschlungen in einer Limousine abgelichtet wurden.

Wie schnell hat sich Stefan Mross wirklich getröstet?

Sie sitzt zwischen seinen Beinen, er hat eine Hand um ihre Schultern gelegt und umarmt sie. Beide lachen gelöst und glücklich in die Kamera. Die Frau in den Armen des frisch getrennten Schlagerstars ist dabei keine Unbekannte: es handelt sich um Evelyn Burdecki! Den Schnappschuss hatte TV-Star Janine Kunze in ihrer Instagram-Story verbreitet.

Was läuft da zwischen Stefan Mross und Evelyn Burdecki? Klar ist: Beide drehten für Sat.1 in Warschau. Aber: Auch in einem Club hatten Mross und Burdecki mächtig Spaß. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story hat Evelyn eine kurze Tanzszene gepostet. Fans fragen sich: Was geht da wirklich?

Stefan Mross und Evelyn Burdecki drehen für Sat.1

Anna-Carina Woitschack jedenfalls dürfte die Bilder mit viel Fassung getragen haben: Sie ist nach dem Ehe-Aus wieder frisch verliebt. Der Öffentlichkeit hat sie ihren neuen Partner aber noch nicht vorgestellt.

Mross dagegen hatte bislang den Anschein erweckt, länger um das Ehe-Aus zu trauern und sich erst einmal ganz in die Arbeit zu flüchten. Umso froher dürften seine Fans sein, ihn nun so entspannt und unbeschwert zu sehen.