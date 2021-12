Ex von Evelyn Burdecki oben ohne: Domenico de Cicco nimmt Toupet ab und zeigt die echten Haare

Es war doch ein Toupet! Domenico de Cicco, Ex von Evelyn Burdecki, hat endlich Klartext über seine (nicht vorhandene) Haarpracht gesprochen. Bei der Gelegenheit nahm der ehemalige Dschungelcamper auch gleich sein Haarteil ab.

Im Dschungelcamp 2019 deutete Evelyn Burdecki an, dass ihr Ex Domenico de Cicco ein Toupet tragen würde. Jetzt hat er sich tatsächlich von seinen Fifi getrennt.

Seit dem Dschungelcamp 2019 war es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass Kandidat Domenico de Cicco ein Toupet trägt. Die Zuschauer konnten Folge für Folge beobachten, wie das künstliche Haarteil auf seinem Haupt umherwanderte. Auch Ex-Freundin Evelyn Burdecki bestätigte damals indirekt, dass beim Realtiy-TV-Darsteller obenrum nicht mehr so viel los sei. Nach fast drei Jahren hat jetzt Domenico de Cicco selbst das "Geheimnis" um seine Haare gelüftet.

Wie sieht Domenico de Cicco ohne Toupet aus?

Auf Instagram zeigte sich der ehemalige Dschungelcamper erstmals ohne Toupet. "Ich habe jahrelang unter meinen Haaren gelitten", schreibt er zu dem Foto, das ihn ohne falsches Haarteil zeigt. "Ich bin so erleichtert und glücklich, endlich keine Geheimnisse mehr zu haben! Traut euch, jeder kann etwas verändern, wenn man möchte!"

Ex von Evelyn Burdecki hat sich Haartransplantation unterzogen

Auch wenn Domenico de Cicco sich jetzt traut, zu seinem wahren Aussehen zu stehen, scheint der 38-Jährige nach wie vor unter dem Verlust seiner Haare zu leiden. Wohl deshalb hat er sich für eine Transplantation entschieden und erklärt dazu in seiner Instagram-Story: "Ich fühl mich wohl, die OP ist überragend gelaufen - überhaupt keine Schmerzen im Nachgang, keine Komplikationen."

Domenico de Cicco: Wegen Frage nach Toupet bricht er AZ-Interview ab

So offen und ehrlich konnte der Ex von Evelyn Burdecki in der Vergangenheit jedoch nicht über seine Haarpracht sprechen. Beim Besuch der Wiesn 2019 brach er ein Interview mit der AZ deshalb sogar ab. "Sind wir jetzt hier, um über das Oktoberfest zu sprechen!? [...] Sonst brauche ich das gar nicht mit dir zu bereden", erklärte Domenico de Cicco, bevor er davon marschierte.

Jetzt steht er zu seinem Toupet und der Haartransplantation und zeigt das Ergebnis stolz auf Instagram. Momentan sind die Haare noch sehr kurz, das endgültige Ergebnis wird man wahrscheinlich erst in einem Jahr sehen können.