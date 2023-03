Trennung von DJ Nicolino: Liebes-Aus bei Simone Thomalla

Simone Thomalla hat sich von ihrem Lebensgefährten DJ Nicolino Hermano getrennt. Dies wurde bereits von ihrem Management bestätigt.

Sie liebt den DJ nicht mehr. Simone Thomalla (57) hat sich nach knapp einem Jahr Beziehung von ihrem Lebensgefährten, DJ Nicolino Hermano, getrennt. Dies bestätigte das Management der Schauspielerin der " ": "Ich kann die Trennung bestätigen. Simone Thomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden." Thomalla selbst wollte sich gegenüber dem Blatt nicht zum Liebes-Aus äußern.

Simone Thomalla und Nicolino Hermano sind kein Paar mehr. © BrauerPhotos / Neugebauer

Simone Thomalla trennt sich: Was ist der Grund?

Warum sich das Paar trennte, ist nicht bekannt, andere Partner sollen aber nicht der Grund sein.

Bis zuletzt absolvierten Simone Thomalla und Nicolino Hermano gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit, so war das Duo noch letzte Woche zusammen bei Sat.1 im TV zu sehen. Bei der Premiere des neuen "John Wick"-Films in Berlin am vergangenen Mittwoch war Thomalla dann aber schon alleine auf dem roten Teppich unterwegs.