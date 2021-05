Trennung bei Sam Dylan und Rafi Rachek: Folgt jetzt ein Rosenkrieg?

Fast zwei Jahre lang galten Sam Dylan und Rafi Rachek als das Traumpaar der Trash-TV-Welt. Doch jetzt haben sich der Prince-Charming-Kandidat und der Bachelorette-Teilnehmer getrennt. Was ist vorgefallen?

Die Beziehung von Sam Dylan und Rafi Rachek ist gescheitert. Eineinhalb Jahre nach dem großen Liebes-Outing haben sich die beiden Trash-TV-Stars getrennt, wie Sam Dylan via Instagram bestätigt.

Liebes-Aus bei Sam Dylan: Er hat sich von Rafi Rachek getrennt

"Vor diesem Moment hat es mich immer gegraust und gehofft, dass er niemals kommt. Doch leider ist der Punkt gekommen, dass es nicht weiter geht. Ich habe mich von Rafi getrennt", schreibt der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat in seiner Story. Damit dürfte für die Fans auch die Frage geklärt sein, wer wem den Laufpass gegeben hat.

Trotzdem scheint Sam Dylan die Trennung von Rafi Rachek nahezugehen. "Ich kann diese Worte grad nicht selbst aussprechen. Selbst beim Schreiben zittern mir die Hände", erklärt er seinen Followern weiter.

Sam Dylan und Rafi Rachek: Was ist der Trennungsgrund?

Auch Rafi Rachek hat sich mittlerweile zu dem Beziehungs-Aus geäußert und sagt gegenüber " ": "Sam und ich haben uns getrennt, weil wir zu viel Zeit miteinander verbracht haben in unserer kleinen Wohnung, was leider zu oft und viel für Streitigkeiten gesorgt hat. Durch die Corona-Pandemie wurde es leider viel schlimmer, sodass es nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen ist."

Sam Dylan feuert gegen Ex-Freund: "Was für eine Frechheit"

Für Sam Dylan scheint diese Sicht auf die Trennung allerdings nicht korrekt zu sein. In seiner Instagram-Story attackiert er Rafi für seine Aussagen und schreibt: "Was für eine Frechheit, das jetzt auf Corona zu schieben. Der Grund, warum ich das Ganze beendet habe, ist ein anderer. Das weißt du auch."

Über die Gründe, die für Sam Dylan zu dem Liebes-Aus geführt haben, will er bislang noch nicht sprechen. Über seinen Ex scheint er jetzt aber eine klare Meinung zu haben: "Leider ist das wieder dieser aufbrausende Charakter, der sehr viel kaputt gemacht hat."

Woher kennt man Sam Dylan und Rafi Rachek?

Mit seiner turbulenten Beziehung hat das Paar für einige Schlagzeilen gesorgt. 2020 hatten sie in einem Hotel so heftig gefeiert, dass sie rausgeschmissen wurden. Beim Dubai-Urlaub mit Ex-Busenfreundin Georgina Fleur trug Sam Dylan sogar einen Beziehungsstreit mit Rafi in der Öffentlichkeit via Instagram aus.

Sam Dylan wurde als Kandidat der schwulen Datingshow "Prince Charming" bekannt. Rafi Rachek hatte sich 2019 in der Show "Bachelor in Paradise" öffentlich als schwul geoutet und kurz danach die Beziehung zu Sam offenbart.