Traurige Nachricht von Bushido-Ehefrau Anna-Maria Ferchichi: "Ich hatte wahrscheinlich eine Fehlgeburt"

Vor wenigen Tagen verkündete Anna-Maria Ferchichi die Neuigkeit, dass sie zum neunten Mal schwanger sei. Doch nun gibt es eine traurige Entwicklung für die Ehefrau von Rapper Bushido: Sie hatte wohl eine Fehlgeburt und wird kein Kind erwarten.

Vergangene Woche freute sich Anna-Maria Ferchichi noch über ihre neunte Schwangerschaft und verkündete stolz: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet." Doch nun könnte sie das Baby verloren haben, wie sie in ihrer Instagram-Story erklärt.

Anna-Maria Ferchichi über Schwangerschaft: "Die Fruchthöhle ist abgegangen"

Die Ehefrau von Rapper Bushido äußerte bereits vor wenigen Tagen, dass sie in Sorge um ihre Schwangerschaft sei – ihr drohte offenbar eine Eileiterschwangerschaft. Doch nun gibt es die traurige Neuigkeit, dass sie wohl kein Kind zur Welt bringen werde. "Die Fruchthöhle ist abgegangen mit Blut", sagt sie in einem Clip an ihre Fans gerichtet. "Es hat auch geblutet die letzten Tage, sehr stark. Deshalb ist es wahrscheinlich eine Fehlgeburt."

Anna-Maria Ferchichi und Bushido werden kein neuntes Baby bekommen

Anna-Maria Ferchichi ist noch in Sorge, dass es sich möglicherweise doch um eine Eileiterschwangerschaft handeln könnte, denn ihr HCG-Wert (Schwangerschaftshormon) sei entsprechend hoch. "Ich bin irgendwie nicht schlauer, außer, dass es nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden."

Die Ehefrau von Rapper Bushido zeigt sich in ihrer Instagram-Story sehr beherrscht, erklärt ihren Followern lediglich die Fakten. Sie wolle nun erstmal nach Hause zu ihrem Ehemann fahren, denn sie war mit ihren Kindern die letzten Wochen bei ihren Eltern zu Besuch. Vielleicht müsse sie sich zur Behandlung noch ins Krankenhaus begeben und sagt: "Das war echt ne bescheidene Sache."