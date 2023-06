9. Kind für Bushido: Ehefrau Anna-Maria ist wieder schwanger

Die 41-jährige Ehefrau von Bushido ist wieder schwanger. Anna-Maria Ferchichi erwartet das neunte Kind. Die Schwester von Sarah Connor teilt den positiven Schwangerschaftstest. "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet", freut sich der Rapper.

Ihre Familie wird noch größer: Rapper Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) haben mit einem positiven Schwangerschaftstest überrascht. Das Paar erwartet demnach das achte gemeinsame Kind. Anna-Maria brachte aus ihrer erster Ehe mit dem finnischen Fußballprofi Pekka Lagerblom einen Sohn mit in die Beziehung.

XXL-Familie: Bushido wird wieder Vater

In seiner Instagram-Story postete Bushido am Mittwoch ein Foto von dem positiven Test und kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt [man] so eine Nachricht. Ich liebe dich über alles, Anna-Maria."

Anna-Maria Ferchichi: Bushidos Ehefrau ist die Schwester von Sarah Connor

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021.