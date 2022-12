Trash-TV-Comeback für Simone Ballack? "Mit Claudia Effenberg und Giulia Siegel würde ich jedes Format machen"

Der letzte Reality-TV-Auftritt von Simone Mecky-Ballack liegt schon ein paar Jahre zurück, doch irgendwie scheint die Münchnerin noch immer fasziniert von Trash-Formaten zu sein. An welcher Show sie nie teilnehmen und mit welchen VIP-Freundinnen sie am liebsten drehen würde – die AZ hat mir ihr darüber gesprochen.

Simone Ballack, Claudia Effenberg und Giulia Siegel sind seit Jahren befreundet, waren aber noch nie gemeinsam in einem Trash-TV-Format zu sehen.

Im Container von "Promi Big Brother" tummeln sich derzeit die VIPs und bereits im Januar 2023 steht wieder das Dschungelcamp an. Trash-TV-Formate erfreuen sich bei den Zuschauern großer Beliebtheit und auch ehemalige Kandidaten verfolgen gerne den Leidensweg ihrer Kollegen im Fernsehen. Simone Mecky-Ballack hat selbst an derartigen Shows teilgenommen. Würde sie erneut den Sprung ins Reality-Business wagen? Der AZ hat sie es verraten!

Simone Mecky-Ballack über Trash-TV: "Ich würde es sofort wieder machen"

Am Mittwochabend strahlte Simone Mecky-Ballack beim "Mon Chéri Barbara Tag" und feierte ausgelassen mit ihren Promi-Freunden im Haus der Kunst in München. Ihr letzter Auftritt im Trash-TV liegt schon etwas zurück, 2020 war sie bei "Promi Big Brother" zu sehen. Von ihren Erfahrungen im Container und ihren ehemaligen Mitstreitern schwärmt sie noch heute. "Es war so eine schöne Zeit, wir haben auch heute noch ganz viel Kontakt. Ich habe gestern erst mit Ikke [Hüfgold, d.R.] geschrieben", sagte sie im Gespräch mit der AZ.

Auf die Frage, ob sie denn nochmal an einem Trash-TV-Format teilnehmen würde, erklärte Simone Mecky-Ballack überraschend begeistert: "Es ist eine Erfahrung im Leben, die man mitnimmt und ich würde es sofort wieder machen. Ich finde, es ist etwas ganz Intensives und Tolles." Ihre Wunsch-Mitstreiterinnen habe sie auch schon im Blick, wie sie verriet: "Ich würde sofort mit Claudia [Effenberg, d.R.] und Giulia [Siegel, d.R.] in jedes Format gehen. Wir würden das rocken!"

Welche Show wäre geeignet für Simone Mecky-Ballack, Giulia Siegel und Claudia Effenberg?

Dabei gibt es allerdings ein kleines Problem, denn alle drei Promi-Damen waren bereits in diversen Shows zu sehen. Während die Auftritte von Simone Mecky-Ballack ("Let's Dance", "Promi Big Brother") und Claudia Effenberg ("Club der Ex-Frauen", "Promi Big Brother", "Shopping Queen") sich in Grenzen halten, hat Giulia Siegel definitiv die Nase vorn. Die Tochter von Komponist und Produzent Ralph Siegel war unter anderem im Dschungelcamp, "Promis auf Pauschalreise", "Das Sommerhaus der Stars", "Promi Boxen", "Temptation Island VIP" und "Promis unter Palmen" zu sehen.

Da wird die Auswahl für einen gemeinsamen Auftritt etwas dünn. Möglich wäre allerdings eine Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" oder "Club der guten Laune". Vielleicht holt ProSieben auch "Die Alm" wieder ins Programm – die drei VIP-Freundinnen bei der Stallarbeit zu beobachten, wäre sicher amüsant.

Kein Dschungelcamp für Simone Mecky-Ballack

Bei einer Show ist sich Simone Mecky-Ballack aber sicher, dass sie wohl nie dabei sein wird. Der australische Busch scheint kein Ort zu sein, wo sich die Münchnerin aufhalten möchte. "Ich würde nicht unbedingt nach Australien fliegen. Jedoch nicht, weil ich das Format nicht gut finde, sondern weil ich einfach nicht nach Australien fliegen möchte. Wenn es sowas in der Nähe geben würde, hätte ich auch kein Problem damit", sagte sie zur AZ.

Da der Markt für Reality-TV-Shows floriert, wird sich bestimmt die passende Sendung finden lassen – oder die drei Promi-Grazien müssen das Ruder selbst in die Hand nehmen und ein eigenes Konzept entwickeln. Die passenden Kontakte dafür dürften Simone Mecky-Ballack, Giulia Siegel und Claudia Effenberg haben.