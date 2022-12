Trotz Trennung: Cathy Hummels veröffentlicht Familien-Selfie mit Mats und Sohn Ludwig

Cathy und Mats Hummels zeigen auf einem aktuellen Foto, dass sie auch nach der Trennung eine Familie für Söhnchen Ludwig sind.

Kein Rosenkrieg: Cathy Hummels zeigt in ihrem aktuellen Instagram-Bild, dass sie und Noch-Ehemann Mats Hummels trotz Trennung offenbar noch gut miteinander auskommen.

Mit dem Hashtag "Coparentinglife"veröffentlichte Cathy am Donnerstag ein Foto von den Noch-Eheleuten zusammen mit Sohn Ludwig. Zu dem Selfie, welches übrigens offenbar von Mats geschossen wurde, schreibt die Moderatorin: "Make the best out of everything… oder versuche es zumindest! Es ist nicht leicht, ich spreche aus Erfahrung, aber man kann alles schaffen! Nach Regen kommt bekanntlich Sonnenschein."

Familienleben bei Mats und Cathy Hummels

In der Instagram-Story gab es noch weitere Einblicke in das Familienleben, so ist unter anderem Mats zu sehen, wie er mit Sohn Ludwig im Wohnzimmer herumtollt. Ihre Follower freuen sich über die harmonischen Bilder und berichten teilweise von ihren eigenen Patchworkfamilien-Erfahrungen, einige wittern hingegen ein Liebes-Comeback. "Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Liebe zwischen euch nicht vorbei ist" schreibt etwa eine Followerin. Zu diesen Vermutungen hat sich Cathy jedoch bisher nicht geäußert.