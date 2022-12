Kai Pflaume (55) im peinlichen Teenie-Look: Mit diesen Fotos sorgt der Moderator für Lacher

Wie schaut denn Kai Pflaume plötzlich aus? Der Moderator hat sich an einen neuen Style gewagt und zeigt sich im hippen Jugendlook. Was dahinter steckt.

So kennt man Kai Pflaume eigentlich aus dem TV und von den roten Teppichen. Für ein Umstyling hat er jetzt aber einen neuen Look gewagt.

Mit umgedrehter Basecap, Bling-Bling-Halskette und weißer Leinenhose präsentiert sich Kai Pflaume aktuell auf Instagram. Normalerweise kennt man den Moderator aus seinen TV-Shows eher im Anzug mit Krawatte, jetzt legt er modisch definitiv eine Schippe drauf. Was hat sich der 55-Jährige bei dem Umstyling gedacht?

Peinlicher Teenie-Look mit 55: Kai Pflaume sorgt für Lacher

Offensichtlich nichts, denn Kai Pflaume hatte bei seinem neuen Look nur wenig mitzureden. Eigentlich wollte er einen Beitrag über die Social-Media-Stars "Elevator Boys" drehen, doch plötzlich war er selbst mittendrin im Kampf um die meisten Likes. "Wir werden versuchen, dich mal typisch einzukleiden", lautete die Ansage an den Moderator. Gesagt, getan – das Ergebnis sehen Sie hier:

Fans der "Elevator Boys" konnten abstimmen, in welchem der drei Outfits Kai Pflaume mit den Jungs ein TikTok-Clip drehen sollte. "Ich bin schon sehr froh, dass eure Wahl auf das erste Outfit gefallen ist und ich ganz speziell nicht in Outfit 2 auf die Straße musste", schreibt der 55-Jährige auf Instagram zu den Fotos.

Kai Pflaume sorgt für Mode-Diskussion: "Lasst jeden machen, was er oder sie will"

Für seine Teenie-Looks sorgt der Moderator in den Kommentaren für viele Lacher, aber auch für eine Diskussion, welche Mode für welches Alter angemessen ist. "Ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen jenseits der 50 in der heutigen Zeit noch rumlaufen sollen wie Omas und Opas. Lasst doch jeden machen, was er oder sie will. Ich finde es super", stellt ein Fan klar. Kritiker wiederum finden es "peinlich". "Kai war mal seriös", lautet ein Kommentar dazu.

Ob der beliebte Quizmaster seine gewohnte Garderobe durch dieses ungewöhnliche Umstyling zukünftig jugendlicher gestalten will? Das ist eher unwahrscheinlich. "Ich wüsste auch nicht, was für einen Anlass es geben sollte, dass ich das privat anziehen würde", sagte Kai Pflaume gegenüber " ". Die kritischen Zuschauer können also aufatmen, die Aufmachung war lediglich vorübergehend.