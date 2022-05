Trash-Queen Kader Loth: Hat sie Kinder mit Ehemann Ismet Atli?

Auch 2022 ist ein Jahr, in dem Kader Loth natürlich nicht in einem Reality-TV-Format fehlen darf. Die Trash-Queen wird bei "Das Sommerhaus der Stars" zusammen mit Ehemann Ismet Atli in die Promi-WG einziehen. Was ist über das Leben des Paares bekannt? Haben die beiden eigentlich Kinder? Und wie sah Kader Loth früher aus?

Sie ist die ultimative Königin des Trash-TVs, hat schon in zahlreichen Formaten mit ihrer unbedarften Art unterhalten. Die Rede ist natürlich von Kader Loth. 2022 wagt sie sich erstmals gemeinsam mit ihrem Ehemann in eine Reality-Show. Werden die beiden "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen und ein Preisgeld von 50.000 Euro einheimsen? Wie lebt das Ehepaar eigentlich privat?

Trash-TV-Karriere von Kader Loth: In diesen Shows war sie bereits zu sehen

In den letzten 18 Jahren war Kader Loth in unzähligen Promi-Sendungen zu sehen. Durch ihre Nacktaufnahmen für das Männermagazin "Penthouse" wurde das Fernsehen auf sie aufmerksam, es folgten Auftritte bei "Big Brother" (2004), "Die Alm" (2004), "Die Burg" (2005), "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" (2013), Dschungelcamp (2017) und "Kampf der Realitystars" (2021).

Kader Loth früher: Welche Ausbildung hat sie gemacht und wie sah sie aus?

Kader Loth wurde am 5. Januar 1973 in West-Berlin geboren. Ob sie vor ihrer Karriere als TV-Star eine Ausbildung gemacht hat oder einem "normalen" Job nachgegangen ist? Darüber ist nichts bekannt! Ihre ersten Schritte in die Öffentlichkeit machte sie als "Pet of the Year" 1998/99. An der Seite ihres damaligen Freundes, Schauspieler Sven Martinek, konnte sie sich bereits 2002 auf den roten Teppichen präsentieren.

So sah Kader Loth früher aus:

Schauspieler Sven Martinek zusammen mit Freundin Kader Loth anlässlich der Premiere des Films "Resident Evil" 2002 in Berlin. © IMAGO / Sven Lambert

Beziehung: Seit wann ist Kader Loth mit Ismet Atli zusammen?

Kader Loth und Ismet Atli sind bereits seit 14 Jahren zusammen. Doch ihre Beziehungen hatte schlagzeilenträchtige Hochs und Tiefs. 2013 kam es sogar zu einer Trennung, doch schon ein Jahr später fanden sie wieder zusammen.

Kader Loth und Ismet Atli: Liebe, Trennung, Hochzeit

2017 folgte die große Hochzeit. "Ich hatte Torschlusspanik! Man muss ja schließlich jemanden heiraten und ich wollte nicht als alte Jungfer sterben", sagte die damals 44-Jährige zu " ". "Umso besser, wenn ich den Mann dann auch liebe – meinen Ismet."

Kader Loth und Ismet Atli haben 2017 geheiratet. © BrauerPhotos

Erste Ehe mit Henry Loth

Für die Königin des Reality-TVs ist es jedoch nicht die erste Ehe. Bereits im Alter von 17 Jahren heiratete sie 1990 den Kanadier Henry Loth. Das Paar trennte sich zwei Jahre später, die Ehe wurde jedoch erst 2016 geschieden.

Ohne Make-up: Wie sieht Kader Loth ungeschminkt aus?

Kader Loths Markenzeichen ist ihr auffälliges Make-up und ihre markanten, schwarz geschminkten Augen. Wie ihr natürliches Gesicht aussieht, weiß wahrscheinlich nur Ehemann Ismet oder ihr bester Freund, der Münchner It-Boy Chris Hanisch. Öffentlich hat sie sich bislang noch nie komplett ungeschminkt gezeigt. Allerdings lässt ein älteres Foto erahnen, wie hübsch sie mit weniger Make-up aussehen könnte:

Kader Loth bei einer Veranstaltung zu der Show "Big Brother" 2004. © IMAGO / T-F-Foto

Haben Kader Loth und Ehemann Ismet Atli eigentlich Kinder?

Nachwuchs im Hause Loth-Atli gibt es bislang noch keinen, das hat aber einen traurigen Grund. Kader Loth ließ sich 2018 die Gebärmutter entfernen, weil sie jahrelang unter Endometriose litt. "Ich habe anderthalb Jahre an den Kämpfen und Schmerzen gelitten, dass ich so nicht mehr weiterleben wollte", erklärte sie gegenüber . "Die Mutterrolle wird mir in meinem Leben fehlen und es ist schon ein sehr, sehr schwerer Schritt."

Vielleicht muss das Sommerhaus-Paar aber nicht auf Kinder verzichten. 2022 verkündeten die beiden, dass sie ein Waisenkind aus der Ukraine adoptieren wollen.

Kader Loth mit Ehemann im "Sommerhaus der Stars" 2022

Davor müssen Kader Loth und Ismet Atli aber noch eine schwere Beziehungsprobe überstehen, denn sie ziehen in "Das Sommerhaus der Stars" 2022. Dort treffen sie auf Promi-Paare wie Mario Basler mit Freundin Doris, Stephen Dürr mit Ehefrau Katharina und Sascha Mölders mit Ehefrau Ivonne.

Vor ihrer Teilnahme erklärte Kader Loth im Gespräch mit : "Die Beziehung wird in diesem Format auf die Probe gestellt. Vielleicht lerne ich an ihm [Ehemann Ismet, d.R.] ganz andere Facetten kennen und umgekehrt genauso." Bleibt zu hoffen, dass sie nicht vom "Sommerhaus-Fluch" getroffen werden. Zahlreiche Promi-Paare trennten sich nach ihrer Show-Teilnahme, darunter Andrej Mangold, Elena Miras, Nico Schwanz, Patricia Blanco oder Yeliz Koc.