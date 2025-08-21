Tränen beim Beauty-Doc: Comans Verlobte verlässt München frisch gebotoxt

München war für sie Heimat und Wohlfühlort – doch nun heißt es Abschied nehmen: In wenigen Tagen zieht Influencerin Sabrina Duvad (33) mit ihrem Verlobten Kingsley Coman (29) und den beiden gemeinsamen Kindern nach Saudi-Arabien. Coman spielt künftig an der Seite von Cristiano Ronaldo beim Verein Al-Nassr.

Seit 2019 sind Kingsley Coman und die Sabrina Duvad ein Paar. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Sabrina Duvad fällt der Abschied aus München schwer. Zehn Tage bevor es nach Saudi-Arabien geht, gönnte sich die Zweifach-Mama aber noch einen letzten Termin bei Dr. Luise Berger, Münchens renommierter Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Sabrina Duvad ist besonders authentisch und gibt als eine der wenigen VIPs zu, einen Beauty-Doc zu besuchen. Auf Instagram teilt die 33-Jährige: "Nach drei Jahren war wieder Zeit für Botox." Und weiter: "Was man nicht alles für die Schönheit tut."

Tränen beim Beauty-Doc: Verlobte von Kingsley Coman verabschiedet sich

Doch beim Beauty-Termin kullerten auch Tränen. Nach zehn Jahren muss Sabrina Duvad ihre geliebten Freundinnen, das vertraute Umfeld und den gewohnten Alltag in München hinter sich lassen.

Und auch das Oktoberfest wird Sabrina Duvad als Wiesn-Fan schmerzlich vermissen. Die 33-Jährige liebte das rege Treiben auf der Theresienwiese besonders. Der Umzug mit Kingsley Coman zum Club Al-Nassr markiert für die Wahl-Münchnerin das Ende eines besonderen Jahrzehnts in Bayern.

Die Umzugskartons sind gepackt. Nach Kingsley Coman wird auch Sabrina Duvad mit den Kids die Münchner Villa verlassen. © Instagram/sabrajna

Sabrina Duvad: Neuer Lebensabschnitt mit Botox und Lachssperma

Zum Start des neuen Lebensabschnitts in Saudi-Arabien möchte Sabrina Duvad besonders strahlen. Dafür sollen auch Botox und Polynucleotide ("Lachssperma") sorgen. Für den besonderen Gesichts-Glow gab es von Dr. Luise Berger außerdem eine spezielle Hyaluronsäure und eigene Hautpflege-Produkte – damit die bewährte Routine auch im Wüstenstaat fortgeführt werden kann.

Sabrina Duvad besuchte am Dienstag die Praxis von Dr. Luise Berger. © Instagram/sabrajna

Dr. Luise Berger sagt der AZ: "Mein Ziel ist es, die individuelle, natürliche Schönheit zu unterstreichen – niemals zu 'überspritzen'. Dabei geht es mir besonders um Prophylaxe und den Erhalt einer gesunden, schönen Haut."

Dr. Luise Berger aus München: "Wichtiger Teil der Selbstfürsorge"

Auch auf die Rolle von Müttern ging die Ärztin ein: "Gerade wir Mamas stellen Kinder, Familie und Beruf oft über alles andere und opfern uns dabei auf. Umso leichter vergessen wir, auch auf uns selbst zu achten. Doch sich hin und wieder etwas Gutes zu gönnen – sei es durch hochwertige Hautpflege oder ein professionelles Treatment – sollte kein Luxus sein, sondern ein wichtiger Teil der Selbstfürsorge."

Sabrina Duvad verlässt nach zehn Jahren München und verabschiedet sich auch von ihrer Schönheitsärztin. © Instagram/sabrajna

Für Sabrina Duvads Familie beginnt in zehn Tagen der Neustart in der Wüste. Doch ihr Herz, das hatte sie mehrfach betont, bleibt ein Stück weit in München. Die bayerische Landeshauptstadt wird "eine Option" nach Comans aktiver Fußballkarriere sein, so Duvad im vergangenen Jahr.