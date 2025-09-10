Trachten-Nacht von Angermaier: Wo die Welt noch in Ordnung ist und welcher Promi über Insolvenz spricht

Starke Familienbande, Hochzeitspläne und eine Lebensweisheit: Bei der "Angermaier Trachten Nacht" erzählen Promis in München, was sie bewegt.

"Traditionell, trendig, sexy und kleidsam bei jeder Gelegenheit – ein Dirndl ist einfach alles und dank regelmäßigem Pilatestraining sitzt meins wie angegossen", schwärmte Schauspielerin und Comedienne Angela Ascher in der prall gefüllten Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe am Dienstagabend. Sie scherzte: "Passt auf, wenn ihr mit eurem Gspusi, also nicht mit dem Partner unterwegs seid, wir haben natürlich eine Kiss Cam installiert", so Ascher, die durch die "Angermaier Trachten Nacht 2025" führte.

Angermaier-Chef: Dirndl und Lederhose mit Olympia-Emblem

In seiner Ansprache verriet Angermaier-Chef Axel Munz: "Am 26. Oktober wird ja abgestimmt, ob die Olympiade in München stattfindet, wir sagen: OlympJA – und haben schon mal ein Dirndl und eine Lederhose mit dem passenden Emblem entworfen".

Unter den 600 Gästen: Die Schauspielerinnen Deborah Hill (mit Ehemann Oliver), Viola Wedekind und Mariella Ahrens, die eigens aus Berlin angereist war und sagte: "Ich bin ein großer Trachtenfan! Dirndl lassen uns weiblich aussehen und wir dürfen zeigen, was wir haben."

Jürgen Drews: "Wohnen am Stadtrand Münchens. Da ist die Welt noch in Ordnung"

Schlagerikone Jürgen Drews ("Ein Bett im Kornfeld") erklärte der AZ: "Eigentlich wollten wir ja nirgendwo mehr hingehen, aber ein paar verlockende Einladungen wie diese haben wir doch angenommen". Haben sich der einstige König von Mallorca und seine schöne Ehefrau Ramona inzwischen in Bayern eingelebt? "Ich habe ja schon mal hier gelebt, das war eine schöne Zeit", so Drews. Und: "Seit einem Jahr wohnen wir am Stadtrand Münchens. Da ist die Welt noch in Ordnung." Hat der inzwischen 80-Jährige auch eine Lebensweisheit parat? "Immer die Ruhe bewahren! Ich lasse mich nicht reizen und bin immer ausgeglichen. Wenn man in sich in dem Job provozieren lässt, ist, sollte man am Besten sofort damit aufhören", meinte er gut gelaunt.

Tochter von Jürgen Drews: Joelina mit Auftritt bei Trachten-Nacht

Vermisst Jürgen Drews seine Auftritte? "Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn dich die Leute auf der Bühne feiern! Obwohl ich selbst übrigens gar kein Feiertyp bin, meine Frau auch nicht." Tochter Joelina nickte: "Das war schon der richtige Weg, dass mein Papa seine Karriere beendet hat. Er macht noch ein paar ausgewählte Sachen, denn ganz ohne Bühne kann er auch nicht." Zu fortgeschrittener Stunde trat die Sängerin dann zusammen mit Lucas Cordalis und Achim Petry auf. Was steckt hinter dem im letzten Jahr formierten Gesangstrio "Drews, Cordalis, Petry?" "Wir haben eine Gemeinsamkeit, unsere Väter Costa, Jürgen und Wolfgang sind immerwährende Schlagerlegenden. Also haben wir uns letztes Jahr auf zusammengetan und festgestellt, dass es eigentlich unsere Pflicht ist, die Hits unserer Väter am Leben zu erhalten – und haben einige Lieder neu aufgenommen", fasste es Lucas Cordalis zusammen, der ohne Daniela Katzenberger unterwegs war. "Unsere Tochter Sophia muss ja zur Schule, darum kümmert sich meine Frau in der Zwischenzeit." Was hat Daddy Costa ihm mit auf den Weg gegeben? "Alles eigentlich! Vor allem auch die Liebe zum Publikum – also nicht Musik für sich selbst zu machen, sondern für die Zuhörer."

Barbara Meier über Insolvenz ihres Ehemanns: "Familie hält jetzt ganz fest zusammen"

Hingucker: Barbara Meier, Dirndl-Designerin, Schauspielerin und GNTM-Gewinnerin von 2007 im beerenfarbenen Trachtengewand aus ihrer nachhaltigen Angermaier-Kollektion. "Ich fahre morgen ganz früh nach Wien zurück zu meinem Mann und unseren Mädels (5 und fast 3 Jahre alt, Anm.d.Red.)". Abseits des roten Teppichs sprach sie mit der AZ über die Insolvenz ihres Ehemanns Klemens Hallmann. "Unsere Familie hält jetzt ganz fest zusammen", brachte es Meier auf den Punkt.

Hochzeit bei Käfer: Jawort in Tracht

Leihhausbesitzer, Juwelier und TV-Bekanntheit Thomas Käfer ("Die Superhändler") kam im Partnerlook mit seiner Liebsten Vicky Koidl. Wann läuten die Hochzeitsglocken bei dem verliebten Paar, das 2024 zusammen kam? "Ich kann sie schon hören, über die Hochzeits-Location in Kitzbühel und dass wir in Tracht heiraten sind wir uns schon einig", verriet Vicky der AZ. Thomas Käfer fügte hinzu: "Der Zeitpunkt ist aber noch nicht gekommen." Aber es liege schon in der Luft. "Allerdings finde ich, dass es eine klassische Zeit von drei Jahren gibt, die man zusammen leben sollte, damit man weiß, woran man ist."

Abschließend erklärte Angermaier-Geschäftsführerin Nina Munz die Trachtenneuheiten: "Die Röcke sind wieder länger, die Ausschnitte tiefer, wir setzen auf Trendtöne wie Burgunder und Salbei, auf Puffärmel, Samt, Seide und Baumwolle und für den männlichen Weinliebhaber gibt ganz neu Lederhosen mit Weintraubenstickerei." Aufgemaschelt is, die Wiesn kann kommen! In bereits zehn Tagen heißt es (endlich) wieder "O'zapft is!"