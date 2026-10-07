Torwart bei legendärem Tor von Antonin Panenka: WWM-Kandidatin braucht bei Auflösung Hilfe

Mit einem gelungenen Elfmeter schrieb Antonin Panenka Fußballgeschichte. Doch welchem Torwart stand der Kicker damals gegenüber? Das möchte Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" wissen. Was ist die richtige Antwort?

Fußball-Fragen können bei "Wer wird Millionär?" zum großen Gewinn oder einem herben Verlust führen.

Günther Jauch (70) hat mit seinen Fragen schon so manchen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten zum Verzweifeln gebracht. In der aktuelle Folge steht eine Fußball-Frage im Raum – ein Themengebiet, mit dem Kandidatin Hannelore Grühn überhaupt nichts anfangen kann. Ob sie den gesuchten Torwart dennoch ermitteln wird? Die AZ verrät hier, nach welchem Spieler für 32.000 Euro gesucht wird.

"Wer wird Millionär?": Legendäres EM-Tor von Antonin Panenka

Für die Rentnerin Hannelore Grühn aus Buchholz geht es bei "Wer wird Millionär?" um das ganz große Geld. Für 32.000 Euro wird sie von Günther Jauch mit einer Fußball-Frage konfrontiert, die sie beim besten Willen nicht eigenständig beantworten kann:

Wer stand im Tor, als Antonin Panenka einen legendären, später nach ihm benannten Elfmeter in einem EM-Finale verwandelte?

A: Sepp Maier

B: Toni Schumacher

C: Oliver Kahn

D: Toni Turek

Schnell entscheidet sich die Kandidatin also dafür, den Zusatzjoker zu bemühen. Sie bittet die anwesenden Studiogäste um Mithilfe und richtet das Wort schließlich an einen Mann im Publikum. Der Herr ist sich sicher, dass es nur A: Sepp Meier gewesen sein kann, der 1976 im EM-Finale in Belgrad das deutsche Tor hütete. Die Kandidatin vertraut und lässt Antwortmöglichkeit A: Sepp Maier einloggen. Doch ist das wirklich richtig?

Günther Jauch löst auf: Dieser Torwart wurde gesucht

Tatsächlich weiß der Studiogast, wovon er redet, denn: Es war tatsächlich A: Sepp Maier, der beim EM-Finalspiel "Deutschland vs. Tschechoslowakei" im Tor stand. Er hielt den Elfmeter damals nicht – stattdessen ging Antonin Panenka mit seiner "fiesen" Schusstechnik, bei der er den Torhüter verwirrte, in die Fußballgeschichte ein.

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Diese Technik wurde im Anschluss tatsächlich nach dem tschechoslowakischen Torschützen benannt. Ein Panenka-Elfmeter bezeichnet einen Elfmeter, bei dem der Spieler den Ball mit viel Gefühl und einem leichten Bogen (Lupfer) genau in die Mitte des Tores schießt, statt ihn mit Wucht in eine Ecke zu feuern.