Am 20. September 2025 hieß es wieder: O'zapft is! Zum Auftakt des 190. Oktoberfests ließen sich auch zahlreiche Promis auf der Theresienwiese blicken und tingelten in Dirndl und Lederhosen durch die Festzelte. Wer hat bei seiner Tracht ein besonders gutes Händchen bewiesen – und wer hat daneben gegriffen? Mode-Experte Oliver Rauh hat für die AZ mal genauer hingesehen.

Katja Krasavice: Sie fällt ja outfitmäßig immer gerne auf. Das Dirndl ist definitiv die bessere Wahl als ihr zweiter Wiesn-Look. Das Oktoberfest ist ja keine Showbühne. Da Dekolleté wieder im Trend ist, hat sie das perfekte Dirndl gewählt. Ich mag vor allem die Farbe mit ihren Haaren und der Frisur. Aber Schleifenbinden muss sie noch üben.

Gloria-Sophie Burkandt: Sie sieht fantastisch aus und zeigt, wie schön ein perfekt sitzendes Dirndl ausschaut. Auch bei der Farbwahl ist sie mit dem Grün trendmäßig ganz vorne. Der feine Charivarigürtel ist ein netter kleiner Hingucker. Nur bei den perfekten Schuhen hätte ich auch Grün oder Schwarz gewählt. Wir sehen aber auch die Tasche nicht auf dem Bild.

Florian Silbereisen: Er scheint auch ein Bierzelt als Kapitän auf den richtigen Kurs zu bringen. Das Gwand wäre perfekt, wenn da nicht die Sneakers wären. Zu einer perfekten Tracht gehören einfach immer noch Haferlschuhe. Aber Weste, Hemd und Lederhose: super.

Markus Söder und Dieter Reiter: Die beiden sind sich zumindest bei der Wahl Ihrer Tracht zum Anstich einig. Sie setzen auf Tradition und Werte. Herr Söder hat das feine Gwand gewählt, während Herr Reiter die lässige Variante gewählt hat. Top, da wir ja mit und auf dem Oktoberfest die bayerische Tradition feiern und leben wollen.

Francis Fulton-Smith: Beim Dreh von "Oktoberfest 1900" hätte Francis sich mehr inspirieren lassen sollen. Er ist so ein gutaussehender Mann und das kann man mit der richtigen Outfitwahl natürlich noch unterstreichen. Unten alles super (ich liebe die Haferlschuhe), aber bitte immer ein Trachtenhemd zum Oktoberfest. Super gewählt: die Charivarikette. Und die Lederweste bitte lieber zu einer Stoffhose, auf der Wiesn am besten ne Stresemannhose. Ja, es muss nicht immer die Hirschlederne sein. Also coole Einzelteile, am Ende etwas zu viel Leder.

Paul Janke: Er hat das Glück, dass an ihm alles gut ausschaut. Aber für's nächste Oktoberfest wäre ein bayerischer Markendeal oder Stylist von Vorteil. Weste, Hose und Kniestrümpfe sind super, aber das Karohemd gibt ihm leider den Touch von Wiesn-Tourist! Und Turnschuhe sind für Trachtenliebhaber immer noch nicht freigegeben. Aber ein fescher Bua!

Verena Kerth: Sie überrascht mich echt positiv mit ihrer Dirndl-Wahl. Zum Almauftrieb darf es eben ein bisschen Trachten-Glam sein. Und cool, dass sie sich für den Megatrend Poufärmel entschieden hat. Die Ohrringe sind perfekt für "Black Tie" und echt ein Hingucker. Da hätte ich etwas dezenter bevorzugt. Aber sie sieht super aus.

Heidi Klum: Auf Ihrem "Heidi Fest" war sie das perfekte "Dirndl in Red". Und Heidi weiß natürlich, wie man sich perfekt in Szene setzt. Ich liebe das Dirndl, das Collier ist super ausgesucht und der Haarkranz ist zur Zeit auch mega im Trend. Sie sieht definitiv super aus, fast schon wie eine glückliche Braut. Ich persönlich bin kein Fan von Carmen-Blusen, aber die sind im Kommen!

Patricia Blanco und Janina Youssefian: Bei der Farbwahl haben sie richtig gewählt. Alle Grüntöne sind mega im Trend. Schuhe und Tasche sind perfekt abgestimmt. Die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ich selbst mag einfach keine Spitzenschürzen, außer zur Hochzeit. Ich würde beide mal gern in einem traditionelleren Dirndl sehen. Ich glaube, sie würden darin richtig gut ausschauen. Aber sie haben beste Wiesn-Laune und strahlen.

Laura Wontorra: Da muss man nicht viel schreiben. Laura sieht einfach superfesch aus und zeigt, dass bei der Tracht oft weniger mehr ist. Alles top abgestimmt. Des mog i!

Die Promis sind aktuell in bester Wiesn-Stimmung. Wem steht die Tracht am besten und wer sollte nochmal in den Kleiderschrank greifen?

Der Dresscode für das Oktoberfest ist klar definiert: Zum größten Volksfest der Welt erscheint man am besten traditionsgemäß in bayerischer Tracht. Auch die prominenten Besucher entscheiden sich jährlich für die unterschiedlichsten Dirndl- und Lederhosen-Styles. Aber wer hat 2025 bislang das beste Händchen bewiesen? Trachten-Profi Oliver Rauh hat sich für die AZ unter den Wiesn-VIPs umgesehen – und verrät nun seine persönlichen Tops und Flops.

Mode-Experte in der AZ: Oliver Rauh bewertet prominente Wiesn-Looks

Das 190. Oktoberfest ist erst wenige Tage alt, doch modetechnisch war bislang schon einiges geboten. Stars wie Heidi Klum (52), Florian Silbereisen (44), Laura Wontorra (36) und Markus Söder (58) waren auf die Theresienwiese gekommen und hatten dort ihre zünftigen Looks präsentiert. Und welcher Promi hat in Tracht die beste Figur abgegeben?

Das kann wohl keiner so gut beurteilen wie Oliver Rauh. Der VIP-Stylist und Trachten-Influencer hat ein geschultes Auge für Wiesn-Looks und packt in der AZ schonungslos ehrlich die Karten auf den Tisch. In den Bildunterschriften lesen Sie, wie der Experte über die Mode-Entscheidungen der diesjährigen Oktoberfest-Promis denkt.

Paul Janke, Verena Kerth und Co.: Das sagt der Trachten-Profi

Zu den zahlreichen Promi-Besuchern auf der Wiesn zählte am Wochenende unter anderem Ur-Bachelor Paul Janke (44). Über die Aufmachung des TV-Stars meint Oliver Rauh: "Er hat das Glück, dass an ihm alles gut ausschaut. Aber für's nächste Oktoberfest wäre ein bayerischer Markendeal oder Stylist von Vorteil." Trotz "Wiesn-Tourist"-Vibes schwärmt der Experte: "Ein fescher Bua!"

Wohlwollend äußert sich Oliver Rauh zum Oktoberfest-Look von Verena Kerth (44): "Sie überrascht mich echt positiv mit ihrer Dirndl-Wahl. Zum Almauftrieb darf es eben ein bisschen Trachten-Glam sein." Wer für den Experten allerdings den Vogel abschießt, ist Sport-Moderatorin Laura Wontorra: "Da muss man nicht viel schreiben. Laura sieht einfach superfesch aus und zeigt, dass bei der Tracht oft weniger mehr ist."

Trachten-Fauxpas bei Florian Silbereisen

Am eigentlich gelungenen Look von Florian Silbereisen hat der Trachten-Profi ein bestimmtes Detail auszusetzen: "Das Gwand wäre perfekt, wenn da nicht die Sneakers wären. Zu einer perfekten Tracht gehören einfach immer noch Haferlschuhe." Doch insgesamt kann der "Traumschiff"-Kapitän den Mode-Experten Rauh überzeugen: "Weste, Hemd und Lederhose: super."

Welche weiteren Oktoberfest-Promis von Oliver Rauh bezüglich ihrer Kleiderwahl beurteilt wurden, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.