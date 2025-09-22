Tops und Flops der Trachten-Promis: Wem Dirndl und Lederhosen am besten stehen
Der Dresscode für das Oktoberfest ist klar definiert: Zum größten Volksfest der Welt erscheint man am besten traditionsgemäß in bayerischer Tracht. Auch die prominenten Besucher entscheiden sich jährlich für die unterschiedlichsten Dirndl- und Lederhosen-Styles. Aber wer hat 2025 bislang das beste Händchen bewiesen? Trachten-Profi Oliver Rauh hat sich für die AZ unter den Wiesn-VIPs umgesehen – und verrät nun seine persönlichen Tops und Flops.
Mode-Experte in der AZ: Oliver Rauh bewertet prominente Wiesn-Looks
Das 190. Oktoberfest ist erst wenige Tage alt, doch modetechnisch war bislang schon einiges geboten. Stars wie Heidi Klum (52), Florian Silbereisen (44), Laura Wontorra (36) und Markus Söder (58) waren auf die Theresienwiese gekommen und hatten dort ihre zünftigen Looks präsentiert. Und welcher Promi hat in Tracht die beste Figur abgegeben?
Das kann wohl keiner so gut beurteilen wie Oliver Rauh. Der VIP-Stylist und Trachten-Influencer hat ein geschultes Auge für Wiesn-Looks und packt in der AZ schonungslos ehrlich die Karten auf den Tisch. In den Bildunterschriften lesen Sie, wie der Experte über die Mode-Entscheidungen der diesjährigen Oktoberfest-Promis denkt.
Paul Janke, Verena Kerth und Co.: Das sagt der Trachten-Profi
Zu den zahlreichen Promi-Besuchern auf der Wiesn zählte am Wochenende unter anderem Ur-Bachelor Paul Janke (44). Über die Aufmachung des TV-Stars meint Oliver Rauh: "Er hat das Glück, dass an ihm alles gut ausschaut. Aber für's nächste Oktoberfest wäre ein bayerischer Markendeal oder Stylist von Vorteil." Trotz "Wiesn-Tourist"-Vibes schwärmt der Experte: "Ein fescher Bua!"
Wohlwollend äußert sich Oliver Rauh zum Oktoberfest-Look von Verena Kerth (44): "Sie überrascht mich echt positiv mit ihrer Dirndl-Wahl. Zum Almauftrieb darf es eben ein bisschen Trachten-Glam sein." Wer für den Experten allerdings den Vogel abschießt, ist Sport-Moderatorin Laura Wontorra: "Da muss man nicht viel schreiben. Laura sieht einfach superfesch aus und zeigt, dass bei der Tracht oft weniger mehr ist."
Trachten-Fauxpas bei Florian Silbereisen
Am eigentlich gelungenen Look von Florian Silbereisen hat der Trachten-Profi ein bestimmtes Detail auszusetzen: "Das Gwand wäre perfekt, wenn da nicht die Sneakers wären. Zu einer perfekten Tracht gehören einfach immer noch Haferlschuhe." Doch insgesamt kann der "Traumschiff"-Kapitän den Mode-Experten Rauh überzeugen: "Weste, Hemd und Lederhose: super."
Welche weiteren Oktoberfest-Promis von Oliver Rauh bezüglich ihrer Kleiderwahl beurteilt wurden, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
