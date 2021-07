Tom Cruise: Erst Wimbledon, dann Wembley

Der sportbegeisterte Hollywood-Star Tom Cruise hat in London gleich zwei Endspiele an einem Tag bewundern dürfen: Nach dem Wimbledon-Finale der Herren ging es für ihn am Sonntag ins Wembley-Stadion zur Partie England gegen Italien.

12. Juli 2021 - 08:08 Uhr | (dr/spot)

Tom Cruise am gestrigen Sonntag beim Wimbledon-Finale. © imago/i Images